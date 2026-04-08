Putovanje avionom ima pravila i rutine koje su osmišlje da letovi budu bezbedni i efikasni. Jedan detalj često izaziva radoznalost među putnicima: da li kapetan i prvi oficir jedu različite obroke? Kratak odgovor je potvrdan i u mnogim avio-kompanijama, to je standardna procedura, piloti izbegavaju da jedu isto jelo tokom leta.

Razlog ovakvog načina ishrane važan je zbog bezbednosti i zaštite pilota od rizika trovanja hranom.

Avio-kompanije žele da minimiziraju mogućnost da neki zdravstveni problemi izazvani hranom mogu da deluju na oba pilota istovremeno. Ako bi oba člana posade jela identične obroke i ta hrana bi se slučajno pokvarila ili kontaminirala, to bi ih moglo istovremeno da ih onesposobi u radu. Kapetan i prvi oficir jedu različite obroke, a ovakva mera predostrožnosti je posebno važna na dugim letovima, gde su pilotske performanse ključne.

Neke kompanije savetuju pilote da uzimaju obroke u različito vreme, što dodatno smanjuje mogućnost da se oboje istovremeno razbole.

Kakve obroke jedu piloti

Na dugim letovima, gde su u pilotskoj kabini prisutna najmanje dva člana posade, često važi pravilo da svaki pilot mora da jede različitu hranu.

Ukoliko jedan pilot odabere, testeninu, drugi će uzeti neko drugo jelo. Ova mera postoji kako bi se smanjio rizik od trovanja hranom.

Obroci koji se obezbeđuju pilotima na letu često dolaze iz istog izvora hrane kao i obroci za putnike. Aviokompanije svojim putnicima nude širok izbor obroka - od veganskih do bezglutenskih opcija - pravila za pilote uvek se razlikuju.

Pravila o broju pilota na letu jasno su definisana od strane Federalne uprave za vazduhoplovstvo, koja zahteva da svaki komercijalni let ima najmanje dva pilota. Na letovima dužim od osam sati često su prisutna i tri ili četiri pilota, kako bi se ispoštovala ograničenja radnog vremena, ali i obezbedila zamena u slučaju nepredviđenih situacija.

Trovanje hranom, uzrokovano bakterijama poput salmonele, E.koli ili norovirusa, može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Upravo zbog toga, aviokompanije nastoje da spreče da oba pilota konzumiraju isti obrok. Ako bi se desilo da je hrana kontaminirana, barem jedan pilot ostao bi sposoban da bezbedno upravlja letom.

Piloti nemaju strogo propisan meni tokom letova

Često pilot sa više iskustva prvi bira obrok. Na dužim letovima neke aviokompanije obezbeđuju posebne obroke za posadu, koji se razlikuju od onih koje dobijaju putnici i često su jednostavniji za konzumaciju.

