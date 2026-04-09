Pre 27 godina, baš na današnji dan, započela je Bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela 108 života. Napad je bio silovit i iznenadio je Vojsku Jugoslavije. Tzv. OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela da prodre dublje na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada.

Oko hiljadu i po pripadnika zločinačke tzv. OVK, uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora, napalo je rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Napad na frontu širine nekoliko kilometara počeo je rano ujutro 9. aprila 1999. godine.

Do tog datuma, NATO nije gađao Košare, već druge položaje na granici. Karaula je bila locirana na obroncima Prokletija, nedaleko od Đakovice i Dečana. Na frontu je u tom trenutku bilo nešto više od sto pripadnika graničnih jedinica Vojske Jugoslavije (VJ). Zbog žestokih napada iz vazduha, ali i diverzija albanskih terorista, veća pomoć nije mogla odmah da stigne.

Vojni vrh procenjivao je da će kopneni napad najverovatnije krenuti iz Makedonije, gde se već nalazilo oko 16.000 vojnika NATO-a, pa nije postojala pretpostavka da će glavni napad ići preko Košara. Taj deo teritorije bio je u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade, koja je reorganizovala svoje jedinice, borila se sa teroristima OVK u Metohiji i stalno bila na udaru NATO-a. Zbog toga, od početka rata do 9. aprila, nije bila u potpunosti spremna da zaustavi napad na Košare.

Drugog dana bitke, OVK je zauzela karaulu Košare, što su preneli i svetski mediji. Međutim, to nije bio veliki uspeh jer je sama karaula bila okružena brdima i veoma nepovoljna za odbranu.

Pojačanja Vojske Jugoslavije stigla su ubrzo – više stotina pripadnika pešadijskih i specijalnih jedinica, tako da je linija fronta stabilizovana 19. aprila i nije bilo većih pomeranja do kraja rata.

Na vrhuncu borbi, Vojska Jugoslavije brojala je oko 1.200 vojnika, dok je OVK, zajedno sa dobrovoljcima i albanskim jedinicama, imala pet do šest hiljada boraca. Cilj napadača – OVK, NATO-a i albanske vojske – bio je da prodru u Metohiju i nateraju snage Vojske Jugoslavije na otvorenu borbu, gde bi prednost NATO avijacije došla do izražaja.

Agresor je uspeo da zauzme svega četiri kilometra u širinu i nekoliko stotina do hiljadu metara u dubinu teritorije SRJ. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je trajala 67 dana i odnela 108 života, postala je simbol hrabrosti i odbrane otadžbine, jedna od najtežih u novijoj istoriji srpske vojske.