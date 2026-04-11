Vladika novobrdski Ilarion, koji se zamonašio 1996. u Visokim Dečanima, podsetio je nedavno da je manastir napadan više puta i da je granatiran.

Tokom pogroma gađan je sa šest minobacačkih granata koje su pale u neposrednoj blizini manastira, rekao je vladika i dodao da su doživeli i napad raketnim bacačem koji je ciljao ka oltaru, ali je završio u ogradnom zidu.

U tim trenucima nisu osećali strah, jer je monaška psihologija drugačija.

- Osećala se jedna Božija zaštita, jedan pokrov. Evo, to su neke činjenice. Bačene su dve kasetne bombe, inače zabranjene Ženevskom konvencijom, koje su jedan demonski izum. To je bomba čije telo se otvori i ona izbacuje iz sebe više manjih bombi koje imaju različito dejstvo. Neke odmah eksplodiraju, neke imaju neko vremensko ograničenje i posle tog roka se aktiviraju, neke reaguju na dodir - objasnio je episkop Ilarion gostujući na TV Hram.

Dodao je da su te bombe namenjene da unište živu silu i civile.

"Ne sećam se da je jedno staklo u Dečanima puklo"

- Za civile su vrlo opasne, zato su i zabranjene Ženevskom konvencijom. A čak je neki nesrećnik koji je to pakovao u avion napisao na tome "party poper", odnosno to je ono kao igračka koja treba da te zaplaši. Od tih bombi, koliko se ja sećam, dve bombe su pale sa desetinama tih manjih. Kada su eksplodirale, ja se ne sećam da je jedno staklo u Dečanima puklo. Iako je to bilo u neposrednoj blizini manastira, čitave hrpe su skupljane tih gelera, tih odlomaka tih bombi, a manastiru ništa - ispričao je vladika.

Manastir Visoki Dečani

Prema njegovim rečima, kasnije je 30-ak neaktiviranih bombi nađeno.

- Jedna je iskopana motokultivatorom, jedna je presečena traktorom, pa je tom monahu koji je presekao jednu neaktiviranu bombu, koje su vrlo osetljive, traktorom, italijanski pripadnici KFOR-a su doneli da im popuni kombinaciju za loto. Zbog sreće koju je imao i, kako da kažem, eto, ja samo mogu da se prekrstim i da kažem hvala Bogu što niko nije povređen bio, a posle rata Dečani su gađani u dva navrata - podsetio je vladika novobrdski Ilarion.

Napadi na manastir

Podsetimo, u februaru i junu 2000. godine na manastir je ispaljeno nekoliko minobacačkih granata. Martovski pogrom 2004. nije zaobišao ni Visoke Dečane, pa je u noći 17. marta na manastir ispaljeno osam minobacačkih granata. Narednog dana oko 400 kosovskih Albanaca okupilo se u gradu Dečani s namerom da oružano napadnu manastir, ali ih je u tome sprečio komandant južnog krila NATO snaga, admiral Džonson, koji je (kasnijem vladici) Teodosiju lično preneo šta je sve te noći učinio da bi sprečio napad na manastir. 30. marta 2007. godine ispaljena je granata iz zolje sa obližnjeg brda. Granata je pogodila srednjovekovni zid manastira, ali ne i crkvu u koja je ciljana.

Kurir/ Kosovo online/ TV Hram