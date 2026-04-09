Ana i njen suprug Rale prošli su kroz čak jedanaest neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje, da bi na kraju, vođeni ljubavlju, odlučili da usvoje dva dečaka.

Paralelno sa medicinskim borbama, Ana i Rale su još pre dijagnoza razgovarali o usvajanju kao činu ljubavi.

Ispovest Ane i Raleta

Ana i Rale podelili su svoje intimne priče o decenijskoj borbi sa neplodnošću, suočavanju sa najtežim dijagnozama i veri koja ih je, uprkos svim medicinskim prognozama, dovela do onoga o čemu su oduvek maštali – do dece koja su njihov svet učinila potpunim.

Za Anu i njenog supruga Raleta, put do roditeljstva trajao je godinama i obuhvatio čak jedanaest procesa vantelesne oplodnje. Iako je svaki neuspeh nosio ogromno emotivno i fizičko opterećenje, vera u to da će postati roditelji nikada nije jenjavala.

Mama Ana Foto: Youtube printscreen/K1/Žena za sva vremena

Paralelno sa medicinskim borbama, pokrenuli su proces usvajanja, vođeni mišlju da sreća dobija svoj puni smisao tek kada se podeli sa drugima. Danas, Ana ponosno nosi titule supruge i majke, ističući da je svaki trenutak čekanja vredeo onog momenta kada su u njihov auto sela dva dečaka i jednostavno upitala da li smeju da ih zovu mama i tata. Ta iskrenost i čista dečija potreba za domom izbrisali su sve godine borbe, pretvorivši njihovu kuću u mesto ispunjeno smehom koji su godinama prizivali.

Ana se priseća kako su, i pre nego što su znali za probleme sa začećem, ona i suprug razgovarali o usvajanju kao o činu ljubavi. Čak i kada su fizičke iscrpljenosti od brojnih pokušaja postale prevelike, suprugova briga za njeno zdravlje i odluka da je vreme da krenu drugim putem, otvorili su vrata ka njihovim sinovima.

Znakovi pored puta, poput onih u manastiru Tumane gde su sreli imena svojih budućih sinova i pre nego što su ih upoznali, samo su potvrdili da je njihov susret bio zapisan negde mnogo ranije. Danas, posmatrajući svoje dečake, Ana vidi neverovatne sličnosti koje prevazilaze biološke veze, svedočeći o tome da su deca baš njih čekala da se rode.

Priča Nikole i Jelene

Ništa manje potresna i čudesna nije ni priča Nikole, koji se u svojoj dvadeset petoj godini suočio sa opakom bolešću. Nakon borbe sa karcinomom, usledila je još jedna teška vest – trajni sterilitet kao posledica agresivnih terapija. Iako mu je saopšteno da nikada neće biti biološki otac, Nikola nije odustajao od svoje slike budućnosti u kojoj, u zagrljaju sa suprugom Jelenom, posmatra decu kako se igraju. Ta vizija mu je davala snagu da izdrži najteže bolničke dane. Njegova supruga, odbivši opciju donora kako bi u borbi ostali ravnopravni, podržala je odluku o usvajanju.

Trenutak kada su saznali da su ušli u uži izbor za usvajanje devojčice Staše desio se pod ostroškim svetinjama, što je za njih, kao vernike, imalo poseban značaj. Nikola se sa suzama priseća prvog susreta sa ćerkom, njenog osmeha i topline kojom je odmah ispunila njihove živote.

Tata Nikola Foto: Youtube printscreen/K1/Žena za sva vremena

Ipak, čuda su nastavila da se dešavaju. Godinama kasnije, vođeni dečijom željom male Staše koja je svetom Vasiliju zatražila brata ili sestru, i uz blagoslov i molitve, dogodilo se medicinski neobjašnjivo. Spermogram, koji je godinama bio na nuli, počeo je da pokazuje znake života. Uz ogromnu upornost, veru i specifične duhovne podvige, porodica je dobila i sina Savu, čime je Stašina želja ispunjena, a Nikolin san o velikoj porodici postao stvarnost.

Ove priče nisu samo svedočanstva o usvajanju i medicinskim uspesima, već o ljudskoj duši koja ne pristaje na poraz. One nas uče da roditeljstvo nije definisano samo biologijom, već neizmernom potrebom da se pruži ljubav i zaštita. Ana i Nikola su svojim primerom pokazali da su čuda moguća onima koji u njih veruju i koji su spremni da, uprkos bolu, nastave da koračaju ka svetlosti, čuvajući dostojanstvo i ljubav iznad svega.