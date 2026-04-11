MALI ZVORNIK - Manifestacija "Tajna Kamene devojke" biće održana 15. aprila u malozvorničkom Podzemnom gradu Karađorđevića. Ovo je treći put da se kroz prigodan program podseća na vreme kada je pre osam i po decenija ovde, prvi i jedini put, boravio Petar Drugi Karađorđević, aprila 1941. godine, posle napada Nemačke na tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju.

Početak programa predviđen je u 13.30 časova svečanim otvaranjem, a pola sata kasnije nastupa orkestar "Vožd", koji će izvesti muziku iz perioda između dva svetska rata, sa posebnim osvrtom na muziku dinastije Karađorđević.

Foto: T.Ilić

Izložba "Aprilski rat iz ugla ChatGPT-a", čiji je autor kustos Zoran Tošić, priređena je povodom 85 godina od bombardovanja Beograda 1941. godine i početka Aprilskog rata u Kraljevini Jugoslaviji. Počinje u 15 časova, a otvoriće je istoričar Đorđe Vukmirović.

Pola sata kasnije počinju "Otvorena vrata", tokom kojih će posetioci imati priliku da besplatno obiđu Podzemni grad smešten u šupljoj steni.

Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku da se kroz muziku, izložbu i obilazak ovog značajnog lokaliteta oživi duh važnog istorijskog perioda, saopštili su iz Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, koja je organizuje zajedno sa lokalnom samoupravom.

"Kamena devojka", kako je glasila šifra pod kojom je objekat u tajnosti građen po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića od 1930. do 1934. godine, ima ukupnu površinu od oko 5.000 kvadratnih metara, od čega je oko 3.000 korisnog prostora, sa oko 1.500 metara hodnika i 75 prostorija.

Posle njegovog ubistva u Marseju, radovi su prekinuti, a do tada su bile završene dve trećine objekta. Aleksandar nikada nije kročio na ovo mesto, ali jeste njegov sin Petar, koji je od 9. do 12. aprila 1941. boravio ovde, odakle je otišao u izgnanstvo.

Podzemni grad je najvažniji istorijski objekat na području Malog Zvornika, a posetioce dočekuje postavka u kojoj mogu videti prostorije opremljene delovima nameštaja i predmetima iz doba Kraljevine Jugoslavije. Tu su i primerci oružja, mape, novine, zastave, kreveti, slike i drugi eksponati. Doživljaj koji se ne zaboravlja.