Od 10. aprila u primeni je 24-časovni režim novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), koji pojačava kontrole na spoljnim granicama Šengena i automatski beleži svaki ulazak i izlazak putnika iz zemalja koje nisu članice EU.

Prethodnih dana osim velikih gužvi na pojedinim graničnim prelazima, već su zabeleženi slučajevi da su putnici odbijeni na granici ili vraćeni sa granice Hrvatske zbog prekoračenja dozvoljenih dana boravka u Šengenskoj zoni, jer sistem precizno sabira sve dane provedene u EU i ne ostavlja prostor za “grešku u računanju”.

Prema zvaničnim podacima Zorana Ničena, pomoćnika glavnog šefa policije i načelnik Uprave za granicu Hrvatske, samo u jednom danu odbijen je ulazak za čak 3.261 osobu.

S obzirom da je pred nama letnja sezona, portal Grčka info, podseća da državljani Srbije, Severne Makedonije, Bosne i ostalih zemalja koje ne pripadaju zemljama Šengena, u Grčkoj mogu boraviti neprekidno ili tokom više odlazaka 90 dana u periodu u poslednjih 180 dana (šest meseci).

Za vlasnike nekretnine u Grčkoj važi isto pravilo. Posedovanje nekretnine ne produžava boravak vlasnika samo po sebi.

Šengen pravilo 90/180

Uvek proveravajte poslednjih 180 dana, a ne datum prvog ulaska u Grčku (ako ste više puta izlazili i ulazili).

Period od 180 dana se prilikom svakog sledećeg putovanja gleda unazad tj. unazad od datuma vašeg sledećeg planiranog ulaska u Grčku.

Izbrojte koliko ste dana proveli u Grčkoj u poslednjih 180 i znaćete da li vam je ostao neki dan za boravak ili nije.

Period od 180 dana je klizni, tako da bilo koji datum da je u pitanju uvek se proverava tih poslednjih 180 dana.

Šengenski kalkulator

Turisti koji ostaju duže i vlasnici stanova u Grčkoj često su zbunjeni ovim pravilom i nisu sigurni kako da izračunaju kada najkasnije treba da izađu iz zemlje.

Iskoristite pomoć Šengenskog kalkulatora. U polja unosite datume ulaska u Grčku nakon čega će vam kalkulator izračunati preostali broj dana koji možete provesti u Grčkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Šengena tj. koji je poslednji datum da izađete iz nje.

Ako ste više puta ulazili u Grčku unesite sve datume ulaska hronološkim redom.

Kako će na granici znati koliko sam dugo bio u Grčkoj? Postoji li kazna ako u Grčkoj ostanem duže od 90 dana?

Prekoračeni boravak nikada ne ostaje neprimećen. Na pasošu ćete dobiti pečat pri ulasku i izlasku iz zemlje, a kompjuter će službenicima na graničnom prelazu pokazati koliko dugo ste boravili u Grčkoj.

Namerno ili nenamerno, prekoračenje boravka ne ostaje nekažnjeno, a kazna može biti deportacija ili čak zabrana ulaska u šengensku zonu na određeno vreme.

Konkretno u Grčkoj kazne za prekoračenje 90-dnevnog perioda se kreću od 600 do 1.200 evra.

Ako niste u mogućnosti da izađete iz Grčke pre isteka od 90 dana i želite da se prijavite za produženje boravka, morate kontaktirati najbliži Biro za strance najmanje dve nedelje ranije.

Pravilo 90/180 dana važi za sve zemlje šengenske zone, što znači da se dani provedeni u Grčkoj računaju zajedno sa boravkom u drugim državama Šengena.