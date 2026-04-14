Morali su da prespavaju na aerodromu

Posledice uvođenje potpune kontrole ulaska u Evropsku uniju, a koja je zvanično počela sa primenom 10. aprila, osetili su Srbi ne samo na graničnim prelazima putničkim vozilima, već i na aerodromima.

Jedna Srpkinja koja je javno podelila svoje iskustvo, čekala je čitavih dva sata u redu za pasošku kontrolu na aerodromu u Milanu.

Umesto najavljenog ubrzanja procedura, ovaj sistem doneo je neočekivani haos, zastoje i duge kolone, ne samo na graničnim prelazima Srbije sa zemljama Šengena, već i na aerodromima gde postoje posebni EES kiosci u kojima se putnici registruju.

"Osećam se jadno i bedno"

- Trudila sam se danas da ne čitam panične vesti u vezi sa ulaskom u EU, ali upravo sam provela dva sata na pasoškoj kontroli na aerodromu u Milanu i sada se osećam veoma jadno i bedno - napisala je jedna Srpkinja na društvenoj mreži "X", vidno ogorčena na čekanje sa kojim se susrela.

Kako kaže, jedina sreća u nesreći bila je ta što se našla na sredini reda, te su čekali "samo dva sata".

- Ne smem ni da pomislim koliko su čekali ovi što su bili na kraju reda. Neki su se uvaljivali preko reda, pa su se ljudi bunili, pa su ih carinici vraćali, ako se nastavi ovako pobiće se neko u ovim redovima - dodala je ona u odgovorima ispod objave.

Na odgovor jednog državljanina Velike Britanije, a koji takođe potpadaju pod kontrolu EES sistema, da to "nije veliki razlog za nerviranje", Srpkinja se još više razbesnela.

Spavanje na aerodromu, dodatno noćenje u Milanu

Kako kaže, zbog tolikog čekanja, morali su da prespavaju na aerodromu, platili su jedan dan više "rent a car", kao i neplanirano spavanje u Milanu.

Velike gužve na aerodromima

- Dva sata zbog slikanja i uzimanja otisaka. Mi smo još i dobro prošli - dodala je ona.

Dodaje da na aerodromu u dugačkoj koloni nisu naravno bili samo Srbi, već i ostali državljani koji moraju da prođu novu proceduru - poput Crnogoraca, Azijata, Arapa, Amerikanaca...

Dakle, kako i zvanične informacije kažu, za potrebe EES spadaju "državljanin koji nije iz EU", odnosno putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

Kurir/Espreso/Blic