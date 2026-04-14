Na mrežama se pojavila priča o roditeljskom potezu koji je izazvao brojne reakcije i podeljena mišljenja.

Priča o ocu koji je sinu godinama naplaćivao kiriju, da bi mu kasnije vratio sav novac i pomogao da kupi svoj stan, pokrenula je raspravu o roditeljskim postupcima i vaspitanju dece.

- Šta mislite o ocu koji je naplaćivao kiriju sinu, iako su imali 3 svoja stana, 5 godina je sin plaćao kiriju ocu, i posle 5 godina otac je dao sinu sav novac koji je sin plaćao. Rekao mu da može da kupi sebi jednu garsonjeru i da ima svoje. Šta kažete na očev potez, da li bi vi ovo uradili/la za svoje dete - navodi se u objavi koja se masovno deli na društvenim mrežama.

Ova priča izazvala je brojne reakcije.

- Bravo za tatu. A moj sin ima 44 godine i još svaki dan traži da mu dam za kafu.. - navodi se u jednom od komentara.

Foto: Printscreen TikTok

Mnoge je potez ovog oca oduševio.

- Ovo treba da bude velika pouka. Svaka čast za oca zato će imati pravog sina koji će ga ceniti, samo da znate to ne može svako samo ljudi koji imaju poseban, a ispravan stav prema deci - napisala je jedna korisnica.

"To je test, i treba ih pritegnuti jez život posle nas ih neće maziti. Jer od njih treba da napravimo prave ljude", napisao je jedan korisnik.

"Nisu svi očevi dobronamerni. Mom je ocu umrla majka dok je bio u vojsci, a kada se vratio, otac već doveo drugu ženu. Sinovima naplaćivao kiriju do smrti, za kuću koju im je sa njihovom majkom gradio. Maćehi prepisao kuću i ona je prodala. Nemaju svi roditelji roditeljsku ljubav prema deci! - navodi se u jednom od komentara.