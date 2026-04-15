Sezona letnjih odmora se bliži, a Grčka i Krf i ove godine biće među najpopularnijim destinacijama za turiste iz Srbije, zato nije loše da znate šta vas može sačekati kada je u pitanju parkiranje.

Simo iz Srbije podelio je svoje iskustvo sa parkiranjem na ostrvu Krf, nakon što su mu zbog nepropisnog parkiranja skinute tablice, pa ga je za Uskrs sačekao neprijatan šok.

- Da podelim iskustvo sa parkiranjem na Krfu. U subotu su mi skinute tablice i auto pomeren jedan metar. Primetio sam na Uskrs, otišao u policiju, rekli mi da dođem sutra ujutru u 9, a prvo su me pitali kada se vraćam nazad u zemlju, morao sam da pokažem kartu za trajekt - napisao je Simo u Vajber grupi "Put do Grčke".

Otišao je, kako navodi, u 9 ujutru, vratili su mu tablice, ali su zadržali vozačku dozvolu dok ne plati kaznu od 30 evra.

- Takođe su mi rekli da dođem u 8 kada platim, iako rade od 9, pošto smo imali trajekt u 10:30 u Lefkimiju. Došao sam u 8, a primili su me u 8:30 i vraćena mi je dozvola. Bili su ljubazni i korektni, zaista nemam jednu zamerku da kažem. Eto da znate - podelio je Simo.

Podsetimo, u Grčkoj kazne za nepropisno parkiranje najčešće se kreću od 30 do 80 evra, ali u pojedinim slučajevima mogu ići i do 150 ili čak 350 evra. Pored novčane kazne, vozačima se često skidaju tablice i privremeno oduzimaju dokumenta, koja se vraćaju tek nakon uplate kazne.