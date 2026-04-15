Uvođenje novog sistema za kontrolu ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) izazvalo je potpuni kolaps na brojnim aerodromima širom Evrope, a putnici su se tokom prazničnog vikenda suočili sa višesatnim čekanjima, haotičnim gužvama i propuštenim letovima. Umesto brzog i jednostavnog prolaska kroz pasošku kontrolu, mnogi su doživeli stresne situacije, a pojedini su zbog iscrpljenosti i uslova na terminalima čak i kolabirali, poput Beograđanke Nađe koja je svoje neprijatno iskustvo podelila nakon putovanja u Rim.

- Za uskršnje praznike otputovali smo u Rim. Na aerodromu u Beogradu sve je prošlo u najboljem redu, agonija je počela onog trenutka kad smo sleteli u Italiju. Na hiljade ljudi u nepreglednim redovima, haotične gužve na sve strane. Lica unezverenih putnika u strahu da ne propuste let. I nas je isto čekalo sa EES, udahnula sam i sebi rekla "budi strpljiva". Sati su prolazili, kraj se nije video. Bilo je toplo tog dana, oko 25 stepeni, ulazili smo u treći sat čekanja. Unutra zagušljivo, osetila sam slabost u nogama i crnilo. Sledeće čega se sećam su lica mojih prijatelja koji me polivaju vodom. Pala sam u nesvest nasred aerodroma - priča Beograđanka Nađa.

Kaže da nije bila jedina kojoj se tog dana slošilo na aerodromu.

- Ljudi su i sedeli u redovima, pokušavali da umire decu, neki stariji putnici su povraćali. Slabost me je držala neko vreme, ubrzo smo stigli na pasošku kontrolu, tako da sem, eto, u Večni grad kročila u nesvesti - okrenula je na šalu i dodala da je čula da su kolapsi bili na mnogim aerodromima u Evropi.

- Ono što je trebalo da predstavlja lagano putovanje avionom, pretvorilo se u pravu noćnu moru - kaže Nađa i dodaje da se nada da će više sreće imati u povratku.

Novi EES sistem, koji je stupio u potpunosti na snagu pre nekoliko dana, izaziva haos i u drumskom i u vazdušnom saobraćaju u Evropi. Čak se može reći da su gore prolazili putnici koji su leteli avionom.

Stres, panika, anksioznost savladavali su sve one koji su se borili sa strahom da ne propuste let, a tokom proteklog vikenda ogromni redovi na graničnoj kontroli značili su upravo to - da su mnogi propustili svoje letove zbog EES-a, dok su drugi čekali satima da napuste aerodrom.

"Sati i sati čekanja"

Jedna Makedonka je na mreži X objavila svoje iskustvo na aerodromu.

- Sati i sati čekanja na izlazu iz Italije sinoć. Sreća pa je avion sačekao da svi završimo na pasoškoj kontroli. Italijani nervozni, a posle nekog vremena sistem pao. Haos. Baš će nam "lepo" biti sa EES-om pri ulasku/izlasku iz EU - piše u njenoj objavi.

"Uvesti dodatnu fleksibilnost"

Naime, organizacije ACI Europe i Airlines for Europe (A4E) saopštile su da je prvi pun dan EES-a "obeležen poremećajima u saobraćaju putnika, kašnjenjima i propuštenim letovima“. Ponovili su svoj zahtev da EU "uvede dodatnu fleksibilnost" kako bi se smanjile gužve, uključujući mogućnost potpunog obustavljanja sistema kada je to potrebno.

Oni su saopštili da su putnici čekali više od tri sata na graničnoj kontroli na aerodromima tokom špica putovanja u petak uprkos tome što su granične vlasti koristile mere delimične obustave elektronskog unosa podataka.

Jedan putnik na aerodromu "Shiphol" u Amsterdamu je na društvenim mrežama napisao da gotovo nijedan šalter pasoške kontrole nije bio otvoren, "ostavljajući starije putnike i porodice sa malom decom zaglavljene u redovima“.

Drugi je napisao: "Pasoška kontrola je potpuni haos na aerodromu u Krakovu. Stigao sam pre sat i deset minuta, a nisam mnogo odmakao u redu. Procenjujem da ću sigurno još najmanje sat i po čekati.“

U Portugalu ručno pečatirali pasoše

Problema za vikend zbog biometrije bilo je i na tri portugalska aerodroma, Lisabonu, Portu i Faru, gde je EES obustavljen zbog prekomernog čekanja putnika. Da bi se smanjili redovi, EES registracija je obustavljena ujutru 11. aprila da bi ponovo bila pokrenuta istog dana po podne.

Međutim, najgore su prošli putnici na aerodromu u Milanu, u Italiji, jer su mnogi bili primorani da propuste let zbog ogromnih redova za registraciju. Kašnjenja zbog novih EES provera značila su da su putnici čekali u redovima duže od tri sata.

"Očajni smo!"

Od 156 putnika koji su rezervisali let 5420 kompanije "EasyJet" za Mančester, ukrcalo se samo 34, što znači da je njih 122 gledalo kako im let odlazi!

- Očajni smo, osećamo se nemoćno, uznemireno, razočarano i slomljeno - rekli su za "Indipendent“.

Još jedan zarobljeni putnik rekao je da je rezervisao drugi let po ceni od 1.600 funti, sa presedanjem preko Luksemburga.

Avio-kompanija "EasyJet“ je izjavila da su "zbog kašnjenja u obradi EES-a neki putnici koji su polazili iz Milana dugo čekali na pasoškoj kontroli“: "Zadržali smo let EJU5420 iz Milana za Mančester skoro sat vremena kako bismo putnicima dali dodatno vreme, ali je potom avion morao da poleti".

U Briselu avion krenuo bez putnika

Na aerodromu u Briselu, prvog dana uvođenja sistema EES, Međunarodni savet aerodroma je rekao da se u jednom slučaju desilo da nije bilo putnika u avionu kada se kapija zatvorila. Takođe, navode da je na jednom letu iz Brisela za Veliku Britanijunedostajalo 51 putnik pri poletanju.

Mnogi su opisali značajna kašnjenja i neorganizovane redove na glavnim aerodromima, uključujući Minhen i Pizu, gde putnici nisu znali da li treba da se pridruže redovima za kioske sistema za ulazak u inostranstvo ili šalterima za graničnu kontrolu.

Drugi su istakli nedoslednu primenu između aerodroma, pa čak i između dolaznih i odlaznih terminala, pri čemu su nekim putnicima više puta uzimani otisci prstiju i skeniranje lica, dok su drugi brzo obrađeni ili im uopšte nije bila potrebna biometrija.

Uz sve to, nedostatak osoblja i tehnički kvarovi bili su neki od uzroka poremećaja vazdušnog saobraćaja.

"Mašina ne radi, neiskusno osoblje"

Jedan putnik je napisao na mrežama da je ostao zaglavljen na aerodromu u Amsterdamu jer mašina nije mogla da očita pasoše: "Trebalo je vremena neiskusnom osoblju da shvate da je problem u mašini, a ne u pasošima, te su posle toga ručno pečatirali pasoše“.

Gužve su zabeležene i na aerodromima u Madridu, Barseloni, Atini, gde su putnici provodili više od tri sata u redovima.