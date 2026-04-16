U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, današnji dan, 16. april, posvećen je Prepodobnom Nikiti Ispovedniku. On je bio episkop halkidonski. Reč je o svecu koji se u ranoj mladosti odrekao sveta i uputio se na monaški podvig.

Bio je zapažen od strane crkvenih starešina zahvaljujući svojim vrlinama, zbog čega je ddobio mesto arhijereja u Halkidonu.

Kao arhijerej je bio naročito milostiv prema bednima, sirotima, udovicama i ništavnima.

Vrlina Svetog Nikite ogleda se i u tome što je u trenutku kada je zli Lav Jermenin ustao protiv ikona, ustao i ovaj svetitelj sa namerom da odbrani ikone, edukujući cara o značaju ikona.

Zbog toga je pretrpeo različita ponižavanja, zle jezike, ali i utamničenje. Na kraju je bio i proteran u izgnanstvo.

Za vreme života napravio je mnoga čudesa molitvom, a kada je umro, njegovo telo su preneli u manastir. Na samoj sahrani, mnogi bolesnici koji su mu dotakli telo, odjednom su bili isceljeni. Mošti su mu bile položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i druga Atanasija. Preminuo je 824. godine.

Zato danas, obavezno udelite milostinju onima kojima je potrebna.

Prema narodnim verovanjima, na današnji dan valja da se pospremi kuća i ode se u posetu najbližima. Treba izbegavati svađe i nikako ne bi trebalo uzimati iglu u ruke.