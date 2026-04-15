Jedan mladić iz Srbije izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je priznao da je iz radoznalosti odlučio da izađe u noćni provod – ali sa lažnom burmom na ruci. Ono što je usledilo potpuno ga je zateklo i nateralo da preispita ponašanje ljudi u takvim situacijama.

Naime, kako je ispričao u anonimnoj objavi, želeo je da vidi kako će okolina reagovati na muškarca koji deluje "zauzeto". Umesto da bude ignorisan, doživeo je potpuno suprotan efekat – pažnja koju je dobio bila je veća nego ikada ranije.

Kako tvrdi, tokom večeri primetio je da ga žene drugačije posmatraju, češće započinju razgovor i pokazuju interesovanje, što ga je dodatno iznenadilo. U jednom trenutku shvatio je da "status zauzetog" kod nekih osoba očigledno budi dodatnu radoznalost i želju za kontaktom.

A onda je skinuo prsten...

Kako je potom naveo, drugo veče je rešio da izađe u isti klub ali bez burme. I ono što je usledilo je samo potvrdilo njegove sumnje.

Rezultat je, kako kaže, bio potpuno suprotan — interesovanje je gotovo nestalo, a on se vratio u staru ulogu "prosečnog, nevidljivog Balkanca".

- Skinem prsten sledeće veče, odem na isto mesto. Ono mrtvo more, prosečan nevidljivi Balkanac... Zanima me vaša perspektiva, a pogotovo bih voleo da čujem žene ovde. Da li je to sindrom zabranjenog voća i potreba da se takmičite sa drugom ženom? Ili podvesno mislite: 'Aha, čim se neka za njega već udala, znači da je prošao bezbednosnu proveru, nije psihopata i verovatno ima pare/stabilnost'? - napisao je.

Njegovo iskustvo brzo je postalo viralno, a komentari su se nizali – dok su jedni tvrdili da je to očekivano i da ljudi često više žele ono što ne mogu da imaju, drugi su kritikovali takvo ponašanje i isticali da je reč o pogrešnim vrednostima.

"Žena je ženi vuk. Kao žena mogu da kažem da su mog muža startovale više od kako smo u braku", "Počela sam da gledam u šake, ali iz potpuno drugog razloga. Da se ne prevarim. Desilo mi se da sam često sretala jednog lika, nakon nekoliko meseci prilikom susreta razmenimo brojeve telefona i taman da dogovorimo viđanje, mrtav-'ladan kaže da je oženjen i da je bio ubeđen da ja za to znam", "Bio je jedan eksperiment gde je dvoje vrlo atraktivnih ljudi testiralo tu teoriju. Devojka kada je nosila burmu prilazilo joj je manje muškaraca, dok muškarac kada je nosio burmu prilazilo mu je više devojaka", glasili su komentari ispod objave.

Iako je sve počelo kao bezazlen eksperiment, ova priča otvorila je širu raspravu o međuljudskim odnosima, percepciji zauzetosti i načinu na koji ljudi pristupaju potencijalnim partnerima u savremenom društvu. Dok psihologija navodi nekoliko mogućnosti: od tzv. "socijalnog dokaza" (ako je neko već izabran, verovatno ima poželjne kvalitete), preko utiska stabilnosti i sigurnosti, pa sve do suptilnih promena u ponašanju samog muškarca – opuštenost, samopouzdanje i manjak očigledne potrebe za odobravanjem često deluju privlačno.

Tu je i faktor "zabranjenog voća", koji kod nekih ljudi može probuditi dodatnu radoznalost ili izazov, ali to nikako nije univerzalno pravilo niti važi za sve žene, pisanja su Blica.