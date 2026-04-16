Na Šidu tri, na Batrovcima i Sremskoj Rači dva sata čekanja: Evo kakvo je stanje na granicama ovog jutra
Auto-moto savez Srbije oglasio se jutros sa najnovijim informacijama o stanju na graničnim prelazima, upozoravajući vozače na duža zadržavanja, posebno za teretna vozila. Dodatne gužve beleže se i usled pune primene novog sistema kontrole na granicama Evropske unije, koji je stupio na snagu 10. aprila 2026. godine i već utiče na protok saobraćaja.
Reč je o EES sistemu (Entry/Exit System), koji podrazumeva elektronsku evidenciju ulaska i izlaska putnika iz EU, uz uzimanje biometrijskih podataka. Ova promena značajno produžava procedure na graničnim prelazima, jer svaki putnik koji nije državljanin EU prolazi detaljniju kontrolu, što se posebno odražava na frekventne pravce iz Srbije ka zemljama Unije.
Prema poslednjim podacima AMSS-a, na pojedinim graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do 180 minuta. Najduže zadržavanje beleži se na prelazu Šid – 180 minuta, dok se na Sremskoj Rači i Batrovcima čeka oko 120 minuta, a na Horgošu 90 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama u zemlji.
Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali promenljivi – povremena slaba kiša može usloviti vlažne kolovoze, pa se vozačima savetuje oprez, prilagođena brzina i veće rastojanje.
