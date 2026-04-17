Slušaj vest

Jedan od najčešćih problema na putu ka Grčkoj nije ni gužva, ni putarina, ni gorivo – već dokument koji mnogi zaborave.

U pitanju je takozvani žuti karton, odnosno ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Na osnovu iskustava članova i pratilaca platforme "Put do Grčke", svake godine se ponavlja ista situacija – ljudi krenu na put bez ovog dokumenta, jer misle da im neće biti potreban.

Iskustva sa granice – ono što putnici zaista doživljavaju

Imali smo više slučajeva gde su putnici zadržavani na granici sa Makedonijom, jer su vozili automobil koji nije registrovan na njihovo ime, a nisu imali žuti karton.

U pojedinim situacijama, vozači su morali da daju dodatna objašnjenja, čekaju proveru ili da pokušaju da dokažu odnos sa vlasnikom vozila.

Bilo je i slučajeva gde su putnici vraćeni sa granice, jer nisu imali adekvatnu dokumentaciju.

Slična iskustva postoje i na ulasku u Grčku, gde su vozači dodatno kontrolisani, posebno kada vozilo nije na njihovo ime.

Najčešći scenario: automobil je na roditelja, supružnika ili firmu, vozač ga svakodnevno koristi i pretpostavlja da je to dovoljno – ali na granici to nije uvek slučaj.

Zaključak iz prakse: možda ćete proći bez problema, ali ako naiđete na detaljniju kontrolu, žuti karton može biti presudan.

Šta je zapravo žuti karton

Žuti karton je međunarodno ovlašćenje koje vlasnik vozila daje drugoj osobi da upravlja njegovim vozilom u inostranstvu.

To je zvaničan dokument koji potvrđuje da:

imate dozvolu vlasnika da vozite vozilo

vozilo nije predmet krađe

vozilo legalno napušta državu

Upravo zato ovaj dokument ima veliku težinu na granicama, jer olakšava proveru i uklanja sumnju kod službenih lica.

Kada vam je potreban žuti karton

Žuti karton vam je potreban u jednoj konkretnoj situaciji – kada vozilo kojim putujete nije registrovano na vaše ime.

To uključuje:

vozilo na roditelja

vozilo na supružnika

službeni automobil

vozilo na firmu

vozilo na lizing

Važna napomena: ako je vlasnik vozila u automobilu, žuti karton nije potreban, čak i ako druga osoba vozi.

Međutim, ako vlasnik nije prisutan, ovaj dokument je dokaz da postoji saglasnost i da vozilo nije nelegalno korišćeno.

Zašto obična punomoć nije dovoljna

Mnogi vozači misle da je dovoljna obična overena punomoć, ali u praksi to nije uvek sigurno rešenje.

Žuti karton je standardizovan međunarodni dokument, koji je prepoznat i razumljiv stranim službama. To znači manje objašnjavanja, manje zadržavanja i manje rizika na granici.

Upravo zato se preporučuje da imate baš ovaj dokument, a ne alternativu.

Gde se vadi žuti karton

Žuti karton se izdaje u poslovnicama AMSS.

Procedura je jednostavna i u većini slučajeva traje svega nekoliko minuta, ako imate svu potrebnu dokumentaciju.

Najbolje je da ovaj dokument izvadite nekoliko dana pre puta, kako biste izbegli gužve i stres u poslednjem trenutku.

Koja dokumenta su potrebna

Za izdavanje žutog kartona najčešće su potrebni:

lična karta vlasnika vozila

pasoš osobe koja vozi

saobraćajna dozvola

U slučaju firmi ili lizing vozila, može biti potrebna dodatna dokumentacija, pa je preporuka da to proverite unapred.

Prilikom izdavanja dokumenta mora biti prisutan i vlasnik vozila, koji je dužan da ga potpiše.

Koliko košta žuti karton

Cena izdavanja žutog kartona iznosi oko 1.500 dinara.

U poređenju sa potencijalnim problemima na granici, ovo je minimalan trošak koji vam može uštedeti vreme i živce.

Koliko traje izdavanje

Ako imate svu dokumentaciju, žuti karton se izdaje odmah.

To znači da ceo postupak možete završiti u jednoj poseti, bez čekanja i komplikacija.

Najčešće greške putnika

Na osnovu iskustava, najčešće greške su:

vožnja tuđeg vozila bez dokumenta

ostavljanje vađenja za poslednji dan

pogrešno uverenje da dokument nije potreban

oslanjanje na „proći će bez problema”

Upravo ove situacije najčešće dovode do problema na granici.