Ubrzana digitalizacija i robotizacija vojske, bespilotni sistemi, veća primena veštačke inteligencije najavljeni su na sastanku vojnog vrha i najviših zvaničnika Srbije i Republika Srpske. Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun rekao je da besposadni borbeni sistemi više nisu pomoćna sredstva, već borbena snaga. Urednik emisije "Dozvolite" Goran Janićević istakao je da Srbija ima robotizovanu platformu u naoružanju - "Mali Miloš", koja na sebi ima mitraljeze, automatske bacače granata, protivoklopne raketne bacače.

Milovan Drecun ističe da je vojna moć uvek bila glavna valuta stabilnosti.

- Moramo da primenjujemo savremena iskustva iz ovih aktuelnih ratova, da savremene koncepte odbrane primenimo i u našim uslovima i da našu vojsku, koja je stub odbrambenih kapaciteta, opremimo, naoružamo i obučimo na način koji će biti adekvatan savremenim izazovima, rizicima i pretnjama sa kojima se suočavamo ili sa kojima ćemo se suočiti - naglasio je Drecun.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao je da se, u okviru toga, primenjuje i koncept digitalizacije i robotizacije srpske vojske.

- Kao što je i predsednik Srbije rekao, treba formirati jedinice ranga bataljona ili ranga diviziona, kao i borbene robote i autonomna vozila. Zatim, borbene, besposadne borbene sisteme koji mogu da izvode izviđačke napadne akcije, da više nisu pomoćna sredstva ili pomoćna snaga, već sada postaju borbena snaga, koja je formirana u okviru jedinica. Za to nam je, svakako, potrebna i primena veštačke inteligencije - objasnio je Drecun.

Robotika na Vojnoj akademiji

Goran Janićević je ukazao da su robotizovane platforme, koje spadaju u zemaljske sisteme, besposadna vozila na točkovima, koja često nešto prenose.

- Mi već nekoliko godina u naoružanju imamo robotizovanu platformu ′Mali Miloš′, koja na sebi ima mitraljeze, automatske bacače granata, protivoklopne raketne bacače. U našoj vojsci postoje iskustva primene na vojnim vežbama - istakao je Janićijević i dodao da se najveći deo "Malog Miloša" proizvodi u Srbiji.

On je rekao da na Vojnoj akademijipostoji sekcija robotike gde kadeti osnovnih studija, ali i studenti master i doktorskih studija rade na primeni veštačke inteligencije kod robota.

Drecun je rekao da se robotizacijom izbegava direktan kontakt sa protivnikom i smanjuje rizik eventualnih gubitaka, a povećava efikasnost.

- Ne možete, naravno, bez čoveka, mora da postoji operater. Lutajuća municija, o kojoj je predsednik govorio, može sama da pronalazi mete, duže boravi u ciljnom području i deluje iza neprijateljskih linija - naglasio je Drecun.