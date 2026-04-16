Slušaj vest

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je nove zbirke testova za polaganje završnog ispita koje sadrže zadatke sa završnih ispita iz poslednjih 10 godina, a pomoćnica direktora i rukovodilac Centra za ispite pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragana Stojanović kaže da one predstavljaju značajnu i pouzdanu podršku učenicima osmog razreda u jednom od najvažnijih trenutaka njihovog školovanja.

Ona je rekla da ove publikacije sadrže zadatke sa završnih ispita od školske 2015/16. do 2024/25. godine, što učenicima omogućava da se na najbolji način upoznaju sa strukturom testova i tipovima zadataka koji ih očekuju.

priprema za malu maturu
Foto: Kurir/T.Ilić

- Posebno bih istakla da zbirke obuhvataju ne samo srpski jezik i matematiku, već i treći predmet po izboru, čime je omogućena sveobuhvatna priprema u skladu sa interesovanjima učenika. Rad na ovim zadacima pomaže im da provere svoje znanje, uoče gde su im potrebna dodatna pojašnjenja i steknu sigurnost pred sam ispit - rekla je Stojanović, a Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

Dodaje da je cena kompleta od tri zbirke 3.600 dinara, dok je cena pojedinačne zbirke 1.200 dinara.

- Zbirke su dostupne u knjižarama Službenog glasnika, Zavoda za udžbenike, kao i u svim bolje snabdevenim knjižarama širom zemlje. Uverena sam da će ove zbirke biti značajan oslonac učenicima i doprineti da završni ispit dočekaju spremniji i sigurniji u svoje znanje - zaključila je ona.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

