Učenica osmog razreda jedne osnovne škole u Beogradu pretrpela je seksualno zlostavljanje u školskom toaletu, saznaje Kurir!

Kako saznajemo, nju je vršnjakinja naterala da se ljubi u usta sa drugaricom iz razreda, dok su druge učenice to snimale.

Slučaj se dogodio krajem marta u jednoj osnovnoj školi u prigradskom delu Beograda (podaci poznati redakciji).

Napravljen i snimak

- Devojčica je nagovorena na seksualni odnos ljubljenjem u usta sa drugom devojčicom, dok je u saučesništvu napravljen i snimak odnosa - naveo je izvor Kurira.

Izvor navodi da je slučaj prijavljen nadležnima i da su preduzete sve mere u skladu sa procedurama.

Direktor škole potvrdio je za Kurir da je ustanova odmah reagovala po saznanju.

- Škola je preduzela sve radnje iz svoje nadležnosti, u skladu sa propisanim protokolima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Škola je predmetni događaj prijavila putem platforme "Čuvam te", čime su o događaju obavešteni i nadležni organi i institucije, uključujući policiju, Ministarstvo prosvete, Školsku upravu i Centar za socijalni rad - naveo je on.

Disciplinski postupak

Pokrenut je i disciplinski postupak, koji je u toku.

- Imajući u vidu da je reč o maloletnim licima, kao i da su postupci u toku, škola nije u mogućnosti da saopštava više detalja. Prioritet u konkretnom slučaju jeste zaštita deteta, sprečavanje dalje viktimizacije i postupanje u najboljem interesu učenika, u saradnji sa nadležnim institucijama - istakao je direktor ove ustanove.

