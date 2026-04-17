"Martovci" u akciji: Prva provera obučenosti najmlađe generacije vojnika
U centrima za obuku Vojske Srbije u Somboru i Leskovcu realizovana je provera osnovne individualne obučenosti vojnika koji su u martu započeli dobrovoljno služenje vojnog roka.
To je prvo vrednovanje obučenosti najmlađe generacije vojnika, sprovedeno radi utvrđivanja njihove osposobljenosti za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, pravilno rukovanje naoružanjem i vojnom opremom, obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe, kao i službe obezbeđenja objekata.
Vojnici su na proveri rešavali taktičke zadatke, primenjujući znanja i veštine stečene od dolaska u jedinice Vojske Srbije, a postignuti rezultati ukazuju da su u potpunosti savladali predviđene sadržaje. Ovim je za njih uspešno završena prva faza prvog perioda vojnog roka.
U nastavku služenja vojnog roka, vojnici će se u centrima za specijalističku obuku osposobljavati za upotrebu sredstava i opreme svog roda, odnosno službe, kako bi se pripremili za završnu fazu — kolektivnu obuku u jedinicama Vojske Srbije.
Za one koji su zainteresovani za prijem u profesionalnu vojnu službu otvorena je mogućnost da se za to prijave već sada, kako bi blagovremeno prošli propisanu proceduru i stekli uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.