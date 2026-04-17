Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Mojsilović obišao Centar za obuku veze i informatike: Vojska Srbije jača kapacitete za "Digitalnu armiju"
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas Centar za obuku veze i informatike u kasarni "Vojvoda Radomir Putnik" u Gornjem Milanovcu.
Tokom obilaska je ostvario uvid u organizaciju života i rada i sposobnosti ove jedinice Komande za obuku, i primio izveštaje o realizaciji težišnih zadataka i spremnosti Centra za prijem regruta na služenje vojnog roka.
Sagledao je i osposobljenost za organizaciju telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja komandnog mesta operativnog sastava i razgovarao sa pripadnicima informatičke službe Vojske Srbije i učenicima Srednje stručne vojne škole "1300 kaplara" koji u ovoj jedinici prolaze specijalističku obuku.
Izražavajući zadovoljstvo zatečenim stanjem, stručnošću profesionalnog sastava i zalaganjem polaznika obuke, ali i činjenicom da su u prethodnom periodu znatno unapređeni kapaciteti jedinice za smeštaj i obuku, general Mojsilović je ocenio da je Centar u potpunosti sposoban da uspešno odgovori zahtevima za obuku kadra službe telekomunikacija i informatičke službe u uslovima intenzivnog opremanja savremenim naoružanjem i implementacije projekta "Digitalna armija".
