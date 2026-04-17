Putnici koji su putovali širom Evrope poslednjih dana suočavaju se sa kašnjenjima i otkazivanjima letova na mnogim evropskim aerodromima. Scene kakve koje se do sada nisu viđale neki će zauvek pamtiti - ljudi su povraćali i bilo im je loše do te mere da su padali u nesvest, jedan putnik od muke je i zaplakao, a sve zbog EES sistema koji je iznedrio stres milionima građana bez državljanstva Evropske unije.

Haos tokom putovanja prijavili su oni koji su se vraćali u Veliku Britaniju iz Ženeve, Lisabona i Malte. Bilo je i Srba koji su po dva sata čekali na pasošku kontrolu. Višesatna čekanja, propuštanje letova, sve je to obeležilo prve dane nakon potpunog uvođenja kontrole ulaska u EU, tačnije EES (Entry/Exit System), a da li ima leka ovoj agoniji otkriva Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

Gužve koje su obeležile uskršnje praznike, dodaje, dokaz su da čitav sistem nije dobro osmišljen i implementiran, kao i da nas tek očekuju višesatna čekanja pred i u toku letnjih godišnjih odmora.

Na aerodromu "Nikola Tesla" bez problema, ali u EU...

Kako kaže, Srbi koji kreću na put avionom, na domaćim aerodromima u Srbiji neće imati nikakvih problema i po običaju, trebalo bi da dođu sat, dva ranije kako bi čekirali karte. Međutim, čitav problem nastaje kada slete u neku od država Evropske unije ili presedaju u tim zemljama kako bi nastavili put dalje. Tada je registracija na EES sistem neminovna.

"Što se tiče domaćih aerodroma, poput "Nikola Tesla" tu nema razloga da dolazimo ranije, samo se registrujemo na dolazni aerodroma Šengen zone i po povratku kada se vraćamo kući", ističe Seničić.

Međutim, put iz EU u budućnosti putnici treba ranije da isplaniraju i navikavaju se na gužve, jer će ih svakako biti, barem u narednom periodu, dok se ne pronađe neko bolje rešenje.

Šta ako kasnite na let, a kolona ljudi je ispred vas

"Treba planirati da se dođe barem četiri sata pre leta, odnosno dodatnih sat, dva više nego što se inače dolazi. Ako vidite da je velika gužva, da nećete stići, moj savet je da zamolite carinike da se čekirate preko reda, ako vam avion na primer kreće za pola sata, jer tu su i ljudi koji čekaju letove koji poleće kasnije i imaju više vremena, a vi ste u žurbi", dodaje Seničić.

Kako dodaje, ljudi se obično zbune i sramota ih da pitaju da prođu preko reda, pa propuštaju avione. Ta praksa molbe da se čekirate preko reda, ističe, postojala je i ranije, samo bez ogromnih gužvi kakve su danas na aerodromima.

"Tu nema pravila, nažalost ovo se neće promeniti, ja verujem da će promeniti samo ukoliko velike zemlje, poput Španije, Francuske, Italija se pobune, kao i zbog putnika iz Velike Britanije i Amerike kojih ima daleko više nego nas sa Balkana", ističe Seničić.

O aplikaciji koja "ubrzava" prolazak kroz Šengen zonu

Prema njegovom mišljenju, dosadašnja aplikacija "Travel to Europe" ("Putovanje u Evropu") je osmišljena kako bi se ubrzale procedure i smanjile gužve uzrokovane novim sistemom ulaska/izlaska (EES), a putnicima iz trećih zemalja omogućava da unapred registruju svoje podatke. Međutim, njeno korišćenje je ograničeno i trenutno je dostupno samo u Švedskoj i u Portugalu.

"Ona sada, sama po sebi smanjuje osnovni deo, ubaci se slika, pasoš i odgovori se na upitnik koji se pojavljuje na aerodromima na EES kioscima, osim otisaka prstiju malo ubrzava prolazak, ali nije svima dostupna, samo za Švedsku i Portugal. Potrebna je neka univerzalna aplikacija koja će sve da objedini i smanji čekanja", objašnjava Seničić.

O drumskim graničnim prelazima

Kako ulazimo u letnju sezonu, velike gužve biće neminovne ne samo na aerodromima, već i na drumskim graničnim prelazima.

Kako ističe Seničić, na višesatnim čekanjima na graničnim prelazima u zemlje EU koje se graniče sa Srbijom u narednom periodu su nova realnost.

"Ljudi moraju da gledaju i navikavaju se na alternativne granične prelaze. Poslednjih dana bilo je ogromnih gužvi na Batrovcima, zatim na glavnom graničnom prelazu sa Rumunijom", podseća Seničić.

Alternativnog prelaz Tovarnik sa Hrvatskom, daleko manje frekventniji, jedan je od primera, kao i granični prelaz preko Kikinde - Nakovo/Lunga, dodaje Seničić.

Aleksandar Seničić - direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija

"Jedino što oni ne rade 24 sata, te je potrebno voditi računa da se ne zatvara u 8 uveče", savetuje.

"Mrtva trka" između drumskog i avio saobraćaja

Kako ističe, u narednom periodu u jeku letnje sezone, biće "mrtva trka" između avio i drumskog saobraćaja kada je reč o gužvama.

"Ne znam kako će u Francuskoj, Portugalu, Španiju da hendluju kada slete tri aviona, na primer iz Amerike ili Velike Britanije i verujem da će veliki broj država da će se prilagoditi stavu Evropske komisije, da mora da postoji 24-časovna kontrola na pasoškim kontrolama", podvukao je Seničić.

Za kraj, podsetio je na još jedno, a to je da putnici treba da vode računa o dužini boravka u Evropskoj uniji, jer sa novim i potpunim EES sistemom, više nema mesta prevarama - sistem računa svaki dan.

Državljani Srbije, koja ne pripada zemljama Šengena, u zemljama EU, mogu boraviti neprekidno ili tokom više odlazaka 90 dana u periodu u poslednjih 180 dana (šest meseci).