Proleće je kompleksno godišnje doba, s jedne strane cveta priroda i sve je više sunčanog vremena, a s druge, ono donosi dosta problema našem organizmu, a samim tim i zdravlju. Mnogi Beograđani se danima najviše žale na glavobolju i nesanicu, ali i na alergije, avitaminozu, respiratorne infekcije, depresiju, umor, malaksalost, spisak je poduži. Tu su i klimatske promene koje nam ne idu na ruku.

Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže da s početkom proleća dolazi do mnogobrojnih, loših uticaja na naš organizam.

- S jedne strane imamo nagle promene vremena koje i te kako utiču na naše zdravlje. Svedoci smo da se smenjuje hladno i toplo vreme, kao i kiša i sunce. Prisutni su razni klimatski faktori koji mogu da deluju i te kako negativno. Pre svega, tu su promene atmosferskog pritiska, padavine, velika vlaga u vazduhu, i sve to može da utiče na pojavu umora, glavobolje, nesanice, pad imuniteta - kaže doktorka i dodaje:

- Ako se menja vreme, to jest pogoršava sa suvog i toplog u kišovito, tad je atmosferski pritisak niži, a naše telo je sastavljeno najvećim delom iz vode (70 odsto) i ta tečnost želi da izađe iz našeg organizma, tako da ona vrši pritisak na možda obolelu zglobnu čauru, kod onih koji imaju problem sa zglobovima, što izaziva bol. Takođe, vazduh u sinusnim šupljinama vrši pritisak na sinuse, tako da se javljaju glavobolje zbog upale sinusa. Zatim kod onih koji su imali neki operativni zahvat javljaju se bol i peckanje u ožiljku zato što su koža i potkožno tkivo elastični, šire se. Da spomenem da nesanica utiče na smanjenje imuniteta, i na sve to - još su veoma prisutne respiratorne infekcije - kaže dr Obradović.

U prošloj izveštajnoj nedelji zabeležen je pad oboljenja sličnih gripu.

- Tu spada i grip, naravno, sa 11,1 odsto jer smo imali 5.899 slučajeva sa incidencijom, to je broj obolelih na 100.000 stanovnika. Međutim, što se tiče ostalih respiratornih oboljenja, njihov pad je zanemarljiv. Što znači da su još prisutne i te kako respiratorne infekcije. Takođe, još je prisutan i kovid. I sve to dobro začini i alergija na polen, jer ovo naglo otopljenje utiče na veća cvetanja – kaže naša sagovornica.

Napominje da pored cvetanja breze i cveća, tu je i cvetanje jasena, čak je i kedar počeo da cveta.

- Znamo da su mnogi alergični na polen kedra, tako da sve to usložnjava već složenu situaciju. Zato svaka druga osoba drži maramicu jer joj suze oči, kija, kašlje. Jedni zbog alergije, drugi zbog respiratornih infekcija – kaže dr Obradović.

Glavobolja kao glavni simptom

Doktorka ističe da je glavobolja uvek prisutna kao jedan simptom, kako kod vremenskih promena, tako i kod respiratornih infekcija, ali i kod alergije.

Okruženi smo, kaže, mnogim faktorima rizika koji nam ne dozvoljavaju da uživamo u ovom lepom, sunčanom vremenu. Zapravo možemo i da kažemo da se s prolećem, iako se budi priroda i dolazi lepo vreme, pogoršava naše zdravstveno stanje.

- Jednostavno je tako. Glavobolja se javlja zbog vremenskih promena, to smo nekako navikli, pogotovo je to zastupljeno kod 30 odsto ljudi koji su meteoropate, koji dva dana pred kišu imaju glavobolju, ne spavaju, napeti su, nervozni, dekoncentrisani, ali i većina drugih ljudi oseća te vremenske promene. Hronični bolesnici, kardiovaskularni bolesnici imaju skokove krvnog pritiska, zatim vazduh je pun vlage, tako da astmatičari, plućni bolesnici imaju češće napade astme, a oni koji su alergični, pa njima je najgore upravo sada.

"Prolećni umor zbog nedostatka vitamina D"

Napominje da je prolećni umor, na koji se trenutno mnogi žale, u tesnoj vezi sa nedostatkom vitamina D.

- Vitamin D, ali i vitamin B odgovorni su za prolećni umor, za opadanje kose. Trebalo bi da koristimo sada ovo sunce koje nema toliko ultraljubičastih zraka, da se izlažemo što više, dovoljno je petnaest minuta za dnevni unos, jer se provitamin vitamina D stvara pod uticajem sunčevih zraka. Tako da je sve više ljudi sa avitaminozom, a vitamin D je neophodan. Bitan je i za izgradnju kalcijuma u kostima, sve veću ulogu ima i u prevenciji i lečenju malignih oboljenja, tako da ne možemo zamisliti život bez vitamina D – objašnjava doktorka.

Ali prolećni umor je povezan i sa našim psihičkim stanjem.

- Ako smo tromi, onda nam ništa nije lepo, a to povlači depresiju, dekoncentraciju, anksioznost. Znamo da mi biramo stres, a stres bira bolest, tako da je važno puniti se pozitivnom energijom – ističe dr Obradović.