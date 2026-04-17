Milica Rakić je stradala u kupatilu dok je bila na noši

Na današnji dan pre tačno 27 godina trogodišnja Milica Rakić iz Beograda postala je simbol stradanja srpskog naroda. Bilo je kasno uveče, Miličina mama Dušica je u sobi spremala krevetić za spavanje, a ona je bila u kupatilu. Vrata su bila otvorena, devojčica je sedela na noši, a onda ju je NATO bomba ubila.

Milica nije jedino dete kojem je život nepravedno i prerano prekinut. Još 78 mališana i porodica dele istu tragičnu sudbinu.

A ovo je Miličina priča.

Kako je Dušica Rakić ranije govorila za Novosti, na dan kada je poginula Milica je nacrtala cvetiće i svoj crtež zalepila na zid. Te kobne apilske večeri oglasila se vazušna opasnost nad Beogradom, NATO avioni samo su pristizali. Trogodišnja devojčica bila je u svom domu u Batajnici, preplašena je dozivala majku da je čuva, ne sluteći da će joj život uskoro biti prekinut.

"U daljini su odjekivale NATO bombe. Plašila se moja devojčica. "Mama, požuri. Dođi da me čuvaš", rekla mi je Milica, a onda - prasak", ispričala je ranije majka Dušica.

Foto: Ana Paunković

Začula se detonacija, lomnjava stakla i kupatilskih pločica, fasade, a Miličin tata Žarko je zatekao dete bez svesti. Svuda oko nje bila je krv. Probao je da je spase. Uzeo ju je u naručje, sjurio niz stepenice, pa u automobil, odvezavši je do Zemunske bolnice. Dežurni lekari su je primili.

Rupe od gelera na fasadi zgrade i danas su vidljive. Roditelji ih ne diraju, tamo stoje kao nemi podsetnik na taj zločin.

"Želeo sam da tužim NATO zbog ubistva moje Milice, ali mi je tadašnji ministar spoljnih poslova to zabranio. Izlazimo svakog 17. aprila na groblje da obiđemo naše dete i potom nastavljamo da živimo. Koliko-toliko normalno", rekao je ranije.

Oslikana freska sa njenim likom

Freska sa likom devojčice nalazi se u tri manastira - dva u Srbiji i jednom u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je manastir Tresije na Kosmaju.

Svetinja je podignuta još u vreme Nemanjića, na samom početku 14. veka. Više je puta rušena i obnavljana, što je sudbina većine srpskih bogomolja koje su sa narodom prošle kroz vekove pod Turcima, kasnijim ustancima, dva svetska rata. Poslednja obnova započeta je 1936.

Foto: Wikipedia/Andrija12345678

Manastir je posvećen Saboru Svetih Arhangela. U njemu je od ulaza sa desne strane sahranjen upokojeni starešina manastira, arhimandrit Jovan. Napred, ka krstu i oltaru, sa leve strane oslikana je freska sa likom male Milice.

U crveno-crnoj odeći, kakva je i upamćena sa fotografije u haljini i rolci, kratke kose, ali u starijem dobu, Milica gleda na posetioce Tresija. Drži krst u ruci, ima oreol. Oko njenog lika ispisano je: Sveta Novomučenica Milica Beogradska.

U bombardovanju poginulo 2.500 civila

Napad na SR Jugoslaviju započeta je 24. maja 1999. Procenjuje se da je tokom 78 dana poginulo oko 2.500 civila, ranjeno 6.000 civila, dok je ukupna materijalna šteta procenjena na više desetina milijardi dolara. NATO bombe su ubile 79 dece, među njima i Milicu Rakić.

Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 kilometara puteva i 595 kilometara pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 mostova razoreno.