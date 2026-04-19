Valentina (35) je mislila da je najgore prošlo onog trenutka kada je izgubila kosu i pobedila prvu bitku sa rakom.

Sudbina joj je tada podarila ono o čemu je sanjala - trudnoću i nadu da dolaze lepši dani za nju i njenu porodicu. Porodila se 1. decembra 2025, a već u frebruaru 2026. usledio je udaracbolest se vratila, ovog puta bez mogućnosti izlečenja.

I dok joj je, kako kaže, rak u jednoj minuti oduzeo snove, sigurnost i radost, Valentina ne odustaje: prihvatila je dijagnozu, ali ne i prognoze lekara, jer, kako poručuje, ima razlog da se bori – svoju decu.

Foto: printscreen Tiktok/_v2903

Bolest se vratila

- Sa 33 godine dobila sam dijagnozu, izgubila sam kosu i shvatila sam da sam jača nego što sam mislila. Posle bolesti, desilo se čudo, ostala sam trudna, suprug i ja mislili smo da počinje lepše vreme, u feburaru 2026 godine se bolest vratila, ovog puta se ne može izlečiti - napisala je Valentina u jednoj od svojih objava na Tiktoku.

Foto: printscreen Tiktok/_v2903

Kaže da je prihvatila dijagnozu, ali ne i prognozu doktora, bori se za svoju decu...

-  Lečim se od raka želuca koji je metastazirao u trbušnu maramicu. Moj rak po sebi nije izlečiv. Ceo život ću morati da se borim sa ovim. I šta sad dalje? Da kukam? Ne vredi. Da se predam? Ne mogu. Mogu samo da se zahvalim Bogu na svakom danu koji mi pokloni i da se borim i idem još jače ka putu oporavka - navela je ona.

Život sa neizlečivim rakom

- Ljudi misle da neizlečiv rak znači da sam već mrtva, a istina je - svaki dan se budim sa strahom, idem na terapije, plačem krišom, ali i dalje kuvam ručak, mazim svoju decu, smejem se, borim se. Neizlečiv ne znači kraj, znači da svaki dan vredi duplo - dodala je ona.

Valentina je inače majka dvoje dece, bebe stare pet meseci i dečaka od 10 godina.

