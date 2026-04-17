Trenutno na istoku Srbije ima kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. U ovom času padavina naročito ima i na širem području Bora.

U toku poslepodneva, prema prognozi Đorđa Đurića, pljuskova sa grmljavinom biće širom istočne Srbije, ali se lokalno očekuju i na jugoistoku zemlje.

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se naročito na širem području Zaječara i Bora, gde je ujedno u pojačanju severozapadni vetar, koji će u tim predelima biti i veoma jak. Zbog izraženog severozapadnog visinskog strujanja, oblačnost sa padavinama postepeno se premešta dalje ka Bugarskoj.

Istovremeno, u Srbiji preovladava i veoma toplo vreme. Temperature na istoku i jugoistoku dostižu 24°C, dok je u Beogradu 22°C. Najhladnije je na planinama – u Sjenici je 14, na Zlatiboru 13, a na Kopaoniku 7°C, dok je u Podgorici još toplije, sa čak 28 stepeni.

Ne propustiteDruštvoStižu kiša, pljuskovi i pad temperature u Srbiji: RHMZ najavio drastičnu promenu vremena, najavljen i sneg u ovim mestima
Vreme u Beogradu, kiša pada ljudi šetaju
DruštvoCrni oblaci krenuli ka Srbiji: Donose kišu i pad temperature - u OVIM delovima zemlje biće i SNEGA
Oblačno nebo iznad Beograda
DruštvoTAČNO OVOG DATUMA STIŽU NAM LETNJE TEMPERATURE! Dugoročna prognoza Nedeljka Todorovića za Kurir, upozorio i na "drugi tip padavina" koje stižu u Srbiju
Nedeljko Todorović
DruštvoTemperatura pada za skoro 10 stepeni! Stiže nagla promena vremena - novo zahlađenje praćeno padavinama uskoro u Srbiji
Vreme u Srbiji