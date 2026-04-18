Poslednji sunčani dani pred naglu promenu vremena: Dolaze nam kiše i nagli pad temperature - ovaj deo Srbije prvi na udaru
Danas se u Srbiji očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu do umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 20 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U planinskim predelima tek ponegde može doći do kratkotrajne kiše ili pljuska, dok će vetar biti slab do umeren, severni i severozapadni.
U Beogradu će tokom dana preovladavati pretežno sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od jutarnjih oko 10 do maksimalnih oko 21 stepen.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 25. aprila, u nedelju će biti pretežno sunčano, uz povremeni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će u jutarnjim i prepodnevnim satima zahvatiti severne i zapadne krajeve, a tokom dana proširiće se i na ostatak zemlje. Od utorka se prognozira blagi pad temperature i promenljivo, nestabilnije vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.