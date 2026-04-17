Na naplatnoj stanici u Vrčinu, saobraćajci Lora Dimić i Vasilije Milić danas su reagovali u sekundi kada im se obratio vozač sa bolom u grudima i vrtoglavicom.

Bez zadržavanja su ga smestili u službeno vozilo i prevezli do najbliže zdravstvene ustanove.

Lekari su potvrdili da je u pitanju bilo predinfarktno stanje - pomoć je stigla na vreme.

