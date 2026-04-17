Vozač im se obratio, Lora i Vasilije odmah reagovali
Društvo
Saobraćajci brzom reakcijom spasili život čoveku: Požalio im se na bol u grudima, oni ga hitno prevezli u bolnicu
Slušaj vest
Na naplatnoj stanici u Vrčinu, saobraćajci Lora Dimić i Vasilije Milić danas su reagovali u sekundi kada im se obratio vozač sa bolom u grudima i vrtoglavicom.
Bez zadržavanja su ga smestili u službeno vozilo i prevezli do najbliže zdravstvene ustanove.
Lekari su potvrdili da je u pitanju bilo predinfarktno stanje - pomoć je stigla na vreme.
Reaguj
Komentariši