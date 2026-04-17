10 Crnogorskih zapovesti



1. Čovek se rodi umoran i živi da bi se odmarao.

2. Ljubi krevet svoj kao sebe samog.

3. Odmaraj se danju, da noću možeš spavati.

4. Ne radi, rad ubija.

5. Ako vidiš nekoga da se odmara, pomozi mu.

6. Radi manje negoli možeš, a ono što možeš prebaci na drugoga.

7. U hladu je spas, od odmaranja još niko nije crko.

8. Rad donosi bolest, ne umri mlad.

9. Kad slučajno zaželiš raditi, sedni, pričekaj, videćeš, proćiće te!

10. Kad vidiš da jedu i piju, primakni se, kad vidiš da rade, izmakni se da ne smetaš.