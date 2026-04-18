Slušaj vest

Iako se danas sunčevi zraci lenjo igraju, nad horizontom se polako, ali neumitno, nadvija senka promene. Vreme trenutno deluje idilično, međutim, meteorološke mape pokazuju sasvim drugačiju sliku koja nas čeka već na samom početku radne nedelje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je period u kojem će priroda pokazati svoje drugo lice.

Poslednji dah prolećnog mira

Danas još uvek možemo da uživamo u blagodetima proleća. Nebo je pretežno sunčano i toplo sa tek po kojom malom ili umerenom oblačnošću koja ne kvari opšti utisak. Vetar je slab do umeren, severni i severozapadni, tek toliko da donese blago osveženje.

Tek u planinskim predelima moguća je sasvim kratkotrajna kiša ili poneki izolovani pljusak, ali to je samo bleda najava onoga što sledi. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 20 do 23 stepeni, čineći ovaj dan idealnim za boravak na otvorenom.

Foto: Petar Aleksić

Sunce kao varka pred promenu

Sutrašnji dan, nedelja, nastavlja u sličnom ritmu, ali sa dozom opreza koja se oseća u vazduhu. I dalje će biti pretežno sunčano, ali će se u brdsko-planinskim predelima tokom dana razvijati oblačnost, poput tihih glasnika koji najavljuju promenu vremena.

Iako će sunce dominirati većim delom zemlje, atmosfera se polako priprema za vlagu i nestabilnost na samom početku radne nedelje.

Kada se nebo spusti na zemlju

Prema najavi RHMZ, već od ranih jutarnjih sati u ponedeljak, naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatiće severne i zapadne predele naše zemlje. Kako dan bude odmicao, ova nestabilna masa, nošena besom oblaka, proširiće se i na sve ostale predele Srbije.

Zbog ovih prognoziranih pojava, na snazi je "žuti" meteoalarm za celu teritoriju države. To znači da se očekuju lokalne pojave grmljavine, sa padavinama ili bez njih, koje sa sobom nose niz opasnosti. Vreme je potencijalno opasno, a meteorološki rizici su stvarni i ne treba ih potcenjivati.

Meteoalarm za ponedeljak Foto: RHMZ Printscreen

Potencijalna šteta: Na šta se pripremiti

Udar groma nisu šala. Prema zvaničnim upozorenjima, posledice nevremena mogu biti dalekosežne i razorne:

Rizik od udara groma: Direktna opasnost po život ljudi i životinja koji se nađu na otvorenom.

Problemi sa električnom energijom: Mogući su kvarovi na svim uređajima, kao i problemi u transportu električne mreže.

Požari: Visoki rizik od iniciranja vatre usled električnih pražnjenja.

Komunikacijski kolaps: Očekuju se smetnje i problemi u telekomunikacijama.

Bujične poplave: Intenzivni pljuskovi mogu izazvati lokalne bujice koje nose sve pred sobom.

Materijalna šteta: Jaki udari vetra i padavine mogu oštetiti kako pokretnu, tako i nepokretnu imovinu. Pad temperature i nesigurnost

Ni utorak ne donosi potpuno smirenje. Očekuje nas manji pad temperature, a vreme će ostati promenljivo i krajnje nestabilno. Mestimično ćemo se i dalje suočavati sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom.