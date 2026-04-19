U Srbiji će danas preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u svojoj najnovijoj prognozi.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

U večernjim satima na severu i zapadu zemlje očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, dok će tokom noći ka ponedeljku ponegde doći i do kratkotrajne kiše ili pljuska.

U Beogradu će danas preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab, promenljiv vetar, a jutarnja temperatura biće od 6 do 8 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi oko 23 stepena.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će uslediti dugo najavljivano naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a posle podne proširiti se i na ostale delove zemlje.

U utorak će biti promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, dok će u ostalom delu zemlje mestimično padati kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Od srede se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova, uglavnom u planinskim predelima. Od četvrtka ponovo sunčani dani sa temperaturama koje su u granicama proseka za ovo doba godine.

