Devojčica Lena Mihajlović (13) nestala je kod Smedereva. Porodica moli za informacije, javite se policiji ili na broj 0605917700
Apel
NESTALA DEVOJČICA (13) KOD SMEDEREVA! Lena poslednji put viđena ovde, porodica moli za bilo kakvu informaciju (FOTO)
Slušaj vest
Devojčica Lena Mihajlović (13) iz Smedereva nestala je danas nadomak tog grada.
Naime, kako se deli u apelu, Lena je poslednji put viđena kod babe i dede u Seonama, selu kod Smedereva.
Lena Mihajlović Foto: Printscreen
Porodica je podelila apel i moli za bilo kakvu informaciju — javite se policiji ili na broj telefona: 0605917700.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši