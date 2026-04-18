Zavod za javno zdravlje u Pančevu unapredio je kapacitete svojih laboratorija zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije , koja ima direktan uticaj na kvalitet kontrole vode, vazduha i hrane u regionu južnog Banata.Ova donacija podrazumeva nabavku savremenog uređaja za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije, čime se omogućava stabilniji rad svih .

Direktorka Zavoda, prim. dr Ljiljana Lazić, naglašava da ova donacija dolazi u trenutku kada su potrebe za kontinuiranim i preciznim monitoringom sve izraženije:

Laboratorije Zavoda svakodnevno vrše analizu parametara koji su izuzetno važnio za život I zdravlje stanovništva pa uvođenjem nove opreme, očekuje se stabilniji rad laboratorijskih sistema ali i značajna ušteda energije pa samim tim i smanjenje troškova.

„Želela bih da zahvalim Meridian fondaciji na pomoći i kupovini uređaja koji su nam neophodni za rad, a koji se odnose na smanjenje potrošnje električne energije. Unapređenje opreme znači brži i pouzdaniji rad što je benefit ne samo za instituciju, već i za sve građane koji se oslanjaju na kvalitet naših analiza“, ističe ona.

U industrijskim sredinama poput Pančeva, gde je praćenje kvaliteta vazduha i vode od izuzetnog značaja značaja, ova ulaganja imaju višestruke i dugoročne efekte na kvalitet života svih građana Pančeva i okoline.

Ova donacija predstavlja primer ulaganja u zaštitu životne sredine koja može doneti višestruke koristi zajednici — od unapređenja zdravstvene zaštite do očuvanja prirodnih resursa.