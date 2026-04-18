Za mnoge ljude već samo da prave listu za kupovinu može da bude naporno, dok odlazak u prodavnicu bez ikakvog plana često dovodi do prevelike potrošnje i kupovine proizvoda koje na kraju neće da iskoriste.

Kako bi izbegli ove probleme, korisnici društvenih mreža sve češće se oslanjaju na metodu 5-4-3-2-1 kako bi pojednostavili nabavku namirnica.

Ovu metodu je kreirao kuvar Vil Kolman, a ideja je da se svaki broj poveže s određenom grupom namirnica kako bi kupovina bila jednostavnija. Prema Kolmanovom predlogu, u korpi bi trebalo da se nađe pet različitih vrsta povrća, četiri različite vrste voća, tri izvora proteina, dva umaka ili namaza i jedna vrsta žitarica, uz dodatnu poslasticu kao lični užitak.

Druge preporuke ovu strukturu blago prilagođavaju, pa tako Healthline savetuje pet vrsta povrća, četiri izvora proteina, tri vrste voća, dva ugljena hidrata i jedan užitak.

Glavna ideja ostaje ista: da se postavi okvir koji olakšava planiranje, ali da to ne bude strogo pravilo.

Metoda je zamišljena tako da može da se prilagodi navikama i potrebama domaćinstva.

Ako jedne nedelje kupac želi, na primer, da uzme pet vrsta voća i četiri povrća ili da se odluči za jedan umak i dve vrste žitarica, brojke mogu slobodno da se zamene.

Oni koji kupuju za celu porodicu najčešće će morati da uzmu veće količine pojedinih namirnica kako bi ih bilo dovoljno za sve, ali princip raspodele i dalje ostaje isti.

Naglasak nije prvenstveno na tome da se nužno troši manje novca ili da se biraju najjeftiniji proizvodi, već na razvijanju navike promišljene kupovine. Umesto da odlaze u prodavnicu gladni i da uzimaju sve što im u tom trenutku deluje privlačno, kupci pomoću ove metode unapred prave okvirni plan obroka za nedelju.

Jednostavna šema za planiranje obroka

Prilikom primene metode korisno je da se ima jednostavna šema za planiranje obroka tako da svaki obrok sadrži izvor proteina, ugljene hidrate i porciju povrća.

Ipak, čak i uz metodu 5-4-3-2-1, lista za kupovinu najčešće neće da stane na nekoliko stavki.

Za mnoge recepte biće potrebno da se dodaju dodatne namirnice ili da se dopune kućne zalihe osnovnih sastojaka. Takve proizvode metoda posmatra kao svojevrsne "slobodne stavke" koje se dodaju na osnovni okvir.

Neretko se dešava i da pojedini elementi planiranih obroka ne pripadaju jasno nekoj od pomenutih kategorija, ali to ne znači da treba da se izostave.

Metoda 5-4-3-2-1 namenjena je da posluži kao polazna tačka i jednostavan vodič kroz kupovinu, a ne kao stroga šema koje mora doslovno da se pridržava.