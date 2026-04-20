Evropska unija pooštrava tehničke preglede vozila kako bi se sprečilo da automobili formalno prođu kontrolu, a u praksi emituju više štetnih gasova nego što je dozvoljeno.

Plan je da se tehnički pregledi vozila znatno prošire, tako da više ne obuhvataju samo mehaničku ispravnost i osnovne emisije, već i elektronske sisteme automobila.

Posebna pažnja biće na OBD sistemu (dijagnostika vozila), preko kojeg se mogu otkriti softverske izmene, čipovanje motora i deaktivacija sistema za kontrolu emisija.

Inspektori će moći da proveravaju i da li su bezbednosni i ekološki sistemi, poput start-stop funkcije ili EGR ventila, namerno isključeni ili izmenjeni.

U tome će pomoći i OBFCM sistem, koji prikuplja podatke o potrošnji goriva i korišćenju vozila, čime se lakše uočavaju odstupanja u stvarnoj vožnji.

Koji je cilj novih pravila?

Nova pravila imaju za cilj da smanje razliku između laboratorijskih rezultata i realnih emisija na putu.

Kontrola će se vremenom proširiti i na električne automobile, gde će se pratiti i čestice koje nastaju trošenjem kočnica i guma, prenosi Kamatica.

Iako još nije poznat tačan datum primene, očekuje se postepeno uvođenje u narednim godinama.

Kurir/ Alo/ Kamatica

