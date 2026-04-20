Program Japanske agencije za međunarodnu saradnju u okviru Ministarstva spoljnih poslova omogućava mladima iz Japana da volontiraju širom sveta.

U Srbiji ih je trenutno devetoro. Jedan od njih je tridesetogodišnji Kazuma Sugano iz Tokija, koji je došao na dve godine u jednu od najmanjih naših opština.

Planirao je da volontira u Africi ili Južnoj Americi, ali mu je sudbina posle završenih studija društvenih nauka, master studija i dvogodišnjeg radnog iskustva, namenila, kaže, Srbiju. Pre deset meseci stigao je u Ćićevac, gradić sa blizu 4.000 stanovnika i priključio se udruženju "Okular".

- Moja predznanja o Srbiji, uoči dolaska, bila su skromna. Da ste zemlja fudbala, tenisa, košarke. Naučio sam mnogo o vašoj kulturi i istoriji, o ljudima koji me okružuju. Velike su razlike između naša dva naroda. Ogledaju se u temperamentu, radnim i životnim navikama. Najviše me fascinira vaša otvorenost prema drugim nacijama - kaže Kazuma Sugano, volonter iz Japana.

Kazumu je privuklo to što se "Okular" bavi inkluzijom, što radi sa decom sa smetnjama u razvoju, kaže Strahinja Milutinović iz tog udruženja.

Kazuma Sugano

- Kazuma je malo otvorenija osoba u odnosu na prosečnog Japanca, ima veliku želju da radi sa marginalizovanim grupama kao i generalno da pomaže ljudima - naveo je Milutinović.

Prevod na srpski jezik najpoznatije japanske knjige za decu, koju je doneo sa sobom, bio je prvi zajednički zadatak.

- Nešto vrlo interesantno je da se pet primeraka ove knjige nalazi u bibliotekama u Vatikanu. Neki bogati donator je otkupio pedeset primeraka, čini mi se, ove knjige i pet primeraka od njih je baš na srpskom - kaže Aleksandra Milutinović iz udruženja "Okular".

Japanskom kulturom ophođenja, Kazuma je osvojio stanovnike Ćićevca.

- Preko dana se uglavnom družimo, idemo na kafe, šetnje i tako to. To mu najviše u stvari i prija zato što je došao iz ogromnog grada - kaže Jovan Aleksić iz Ćićevca.

- Shvatio sam da ljudi ovde na prvi pogled ne prave veliku razliku između Japanaca i Kineza, pa sam se dosetio i kao znak prepoznavanja, na ranac stavio zastave – zemlje izlazećeg sunca iz koje dolazim i vaše u kojoj trenutno živim - dodaje Kazuma.

Uoči Vaskrsa je proslavio jubilarni rođendan.

- Proslava Kazuminog 30. rođendana je bila miks srpske kulture i japanske kulture. Zna sad čime želi da se bavi i zna da želi da radi sa mladima i zna da voli i ovo mesto i da voli Srbiju - kaže Anica Stamenković iz udruženja "Okular" iz Ćićevca.

Druži se i sa Kruševljanima. Predstavio se tribinom "Otkrij Japan" u Alternativnom kulturnom centru "Gnezdo", gde je nedavno održao i radionicu japanske kuhinje.

