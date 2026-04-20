Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je severozapadnu obalu Japana, pokrenuvši upozorenja na cunami i hitne evakuacije. Ovaj prirodni fenomen još jednom je podsetio svet na surovost prirode, ali i na fascinantnu disciplinu i spremnost japanskog naroda da se zaštiti u kriznim situacijama.

Stanovnici 11 gradova u prefekturi Ivate hitno su pozvani na evakuaciju. Svedočenje iz prve ruke o ovom događaju podelio je hrvatski fizičar Tonči Tadić, koji se u trenutku potresa zatekao na železničkoj stanici u japanskom gradu Haćinohe.

Tadić je na Fejsbuku detaljno opisao trenutak udara, posebno ističući reakciju lokalnog stanovništva koja strancima često deluje nestvarno organizovano.

- Bilo je malo panike kod svih na železničkoj stanici, ali je neverovatno i zanimljivo da svi Japanci u trenutku kleknu i štite glavu. To ih uče još u školi - napisao je Tadić.

Ovakva reakcija nije slučajnost. U Japanu, zemlji koja leži na jednom od seizmički najaktivnijih područja na planeti, građani se od najranijeg detinjstva obučavaju kako da reaguju na potrese. Instinktivno spuštanje na kolena i zaštita glave i vrata (poznato kao pravilo "Drop, Cover, Hold on" - Spusti se, pokrij se i drži se) osnovna je metoda kojom se sprečavaju teške povrede usled pada predmeta, lomljenja stakla ili obrušavanja plafona.

Kako nalažu strogi japanski bezbednosni protokoli u slučaju ovako jakih potresa, celokupan železnički saobraćaj je momentalno obustavljen.

- Vozovi su prestali da voze pa su nam vratili novac od karata. Moraju da provere sve pruge. U Misavu smo stigli taksijem, jer vozovi ne voze i neće voziti celu noć - objasnio je fizičar.

