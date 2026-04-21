Komesarijat Srbije za izbeglice i migracije je juče saopštio da su u beogradskoj opštini Zemun 82 paketa hrane uručena najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih.

U saopštenju piše da je na teritoriji Zemuna raznim vidovima pomoći do sada podržano skoro 800 porodica izbeglica i interno raseljenih i da su 2025. godine 142 porodice dobile pakete hrane, ogrev i novac.

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević je razgovarala s predsednikom Opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem o daljem unapređivanju saradnje i podršci izbeglicama i interno raseljenima.