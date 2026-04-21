Komesarijat Srbije za izbeglice i migracije je juče saopštio da su u beogradskoj opštini Zemun 82 paketa hrane uručena najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih.

U saopštenju piše da je na teritoriji Zemuna raznim vidovima pomoći do sada podržano skoro 800 porodica izbeglica i interno raseljenih i da su 2025. godine 142 porodice dobile pakete hrane, ogrev i novac.

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević je razgovarala s predsednikom Opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem o daljem unapređivanju saradnje i podršci izbeglicama i interno raseljenima.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradDRVA S PREVOZOM U VREDNOSTI OD PO 40 HILJADA DINARA: Ogrev za izbegle i interno raseljene porodice na Novom Beogradu
Drvo
DruštvoKobna Drina odnela devetomesečnu Lanu i njene roditelje: "Njihov jedini greh je to što nisu imali dobar pasoš" (Foto)
Spomenici migrantima i izbeglecima u Loznici
DruštvoNakon izgnanstva iz Krajine, Lazar je 1995. u Grčkoj pronašao svoju drugu porodicu: Grci primili u svoja srca više od 20.000 dece
lazar medarevic
DruštvoDeset godina čekanja je završeno: U Beogradu rešeno stambeno pitanje za deset porodica izbeglica
Ključevi