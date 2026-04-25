Slušaj vest

U broju 707 nedeljnika NIN, objavljenom 19. jula 1964. godine, Tihomir Lešić napisao je tekst pod naslovom "Tata tuži sina Bobana“. Priča osvetljava kako se lične i porodične tenzije mogu pretvoriti u sukobe u kojima dete postaje predmet sporova odraslih, umesto da bude zaštićeno.

U nastavku prenosimo tekst iz arhive NIN.

U jednom trenutku drugarica sudija je rekla: "Eh, da sam muško", a gospodin ili drug tata je začuđeno pogledao ozbiljnu ženu, pa je muški rekao: "Zašto, zaboga, pa vi još uvek tako dobro izgledate, verujte mi, savršeno dobro."

To je bilo u vreme pauze, a na hodniku, ne, nikako to nije smelo da se desi unutra, ni za vreme rasprave, pošto drugarica sudija savršeno poznaje zakone, pa je zato rekla: "Prekidam raspravu na nekoliko minuta. Hodite vi, da vi, hodite malo da vam nešto kažem", rekla je posle toga, pa je gospodina ili druga tatu izvela napolje, gde mu je rekla ono od pre.

Niko nije čuo, bilo je to u četiri oka, još mu je rekla: "I vi ste mi neki otac", dakle rekla mu je sve.

Najpre, drugarica sudija je očigledno žena, moglo bi prema tome da se kaže i sudijinica, ali to ne zvuči dobro, kao ni ono profesorica, a pored toga muškarci znaju svoja posla i svoje titule i naravno, ni na kraj im pameti nije da ih feminiziraju. Nije to puko naklapanje, ima to svoju sociologiju, a možda je to u vezi i sa istorijom, kao i sa današnjicom gde svi kažemo kako bi bilo dobro da u organe izaberemo i neku drugaricu, tako se to uvek desi i kaže kada se muškarci međusobno opredlažu i razmeste.

Ilustracija Foto: Shuterstock

Tako je to, valjda, lepše.

Rekla je tako, dakle, ta drugarica sudija, a posle je opet bila rasprava, opet su spominjani svedoci, jedan televizor, bicikl sa "Pireli" (belim) gumama, takođe je spomenut jedan Meca, običan jedan karpatski medved kojeg je tata doneo sinu sa putovanja, a koji se posle, dok je mama pajala prašinu, razbio u paramparčad, pa sada pre liči na zebru od silnih flastera.

U isto vreme, mama je najpre plakala, posle se nešto setila, pa je ova rasprava mogla da izgleda kao brakorazvodna parnica, iako je ona bila još pre sedam godina. Jedino je još nedostajao sin Boban, zbog kojega se ovo i piše, pa kada ponaraste neka vidi i sazna neke stvari, sada još uvek ne sme da zna kako se te stvari između mame i tate dešavaju.

Ne bi trebalo da zna.

A pisao je tata sinu Bobanu, iz jednog drugog grada i izdaleka, da mu je mama ta i ta i da njega (tatu) čudi kako on hoće s njom da živi, još mu je rekao: "Eh, sine, da ti znaš šta sam ja sa tvojom majkom propatio, ona je jedna dozlaboga loša žena i ona ti je jedna seksepil, da li si me razumeo, sine."

Još je tata pisao: "Šalje ti tata mnogo poljubaca i ovaj televizor, neka ti se, drago dete, nađe pri ruci", mislio je tata na svog sina u dalekoj Nemačkoj. "Pravi 'grundig', sine, vidi mu marku, nije to onaj kao naš, kao onaj iz čitaonice ispod kuće, gde mama odlazi uveče, što nije lepo."

I još: "A ovoga Mecu šaljem ti ispod dalekih Tatri, šta ćeš, sine, tata mora da radi i putuje, lepo se igraj s njim, pa kada navratim u Rim poslaće tebi tata jedan pravi bicikl, ne onaj obični, jedan pravi, on sa belim gumama. 'Pireli'… da li si čuo, sine, a sad lepo spavaj i znaj da tebe voli samo tvoj tata, mani, sine, mamu, znaš ti kakva je ona već.“

Sve je to na raspravi pročitala drugarica sudija, to je bilo pre nego što je rekla ono: „Prekidam“, i pre nego što je poželela da bude muško.

"Tužim je i tužiću je za povredu Ustava", rekao je tata, a pokazao je na mamu, "Tužim je i ponovo ću je tužiti, kako ona sme da otvara tuđa pisma. Kakav je to način."

"Možete da tužite", rekla je drugarica sudija, "a o načinu ćemo da vidimo."

Posle toga je rasprava prekinuta, a tata je u pratnji advokata izašao napolje, izašla je posle i mama, još jedan advokat, drugarica sudija ostala je sama. Jedino još nije izašao sin Boban, bio je tada u školi i s te strane je sve u redu, iako se radilo o njegovoj koži.

"Ima tata pravo da tuži, teraću ja do Vrhovnog", rekao je.

"Izvolite", rekla je drugarica sudija.

"Badava trošite pare", rekao je onaj drugi advokat, onaj što je posle mame izašao.

"Zar mislite ozbiljno", pitao je tata, ali se ne zna šta mu je ovaj odgovorio.

Što se tiče sina Bobana, on se tako uopšte ne zove, ni njegova mama se ne zove Gaga, uopšte ta imena nisu tačna, a ovaj čiko piše to tako, jer se i on boji tog tate, a posle će da se vidi i zašto. Dakle, sine i druže Bobane, ti se uopšte tako ne zoveš, znamo se mi, čiko ti je izmislio ime, nije mnogo daleko od pravog, ali hoće čiko da se tati tuženja pomrse, pa da ovaj vidi, a da ništa ne može. Da vidi ko je on, da ne vidi ko je taj, je l’ jasno, mali Bobane?

Pre sedam godina mama i tata su se zbog nečeg razveli, sad Boban ima 12 godina. Zato on neke stvari još ne treba da zna. Posle tih sedam godina mama se ponovo udala, a kad je to čuo tata, onda je rekao: "Daj mi taj televizor, daj mi i bicikl, daj i onog Mecu, smesta da mi daš."

"Nije to moje, to si ti sinu poklonio, a što se tiče alimentacije, ja sam to jedno s drugim, pa mislim da sad to nije tvoje."

"Moje je", rekao je tata, "videćeš da je moje, znači ti si se za drugog udala, dobro, videćemo još."

Tako je došla prva tužba protiv sina Bobana na sto drugarice sudije. Mama je vratila televizor, to jest sin Boban, kojega mama preko advokata zastupa. Vratila je da se onaj smiri, ali opet se desila jedna tužba, mama je posle vratila i neke druge stvari, a ono od malopre i od početka, to je bila rasprava kada je mama htela da vrati i Mecu, ali Meca se razbio, Meca od porculana i na kojem piše: "Dragom Bobanu od njegovog tate."

"Tužim sina Bobana", pisalo je na još jednoj tužbi, to je bila ona o Meci koji se razbio.

"Platiću", rekla je mama. "Ne može da se plati", rekao je tata, "nije to obična roba, trista kruna sam ja za to dao, gde to ima u nas. Gde ima, recite?"

Stvarno, gde to ima. Baš jedan takav i čitav, ne sme da ima flastere, i ko je video da se danas prašina pajala metlom i portfišem, zašto onda postoje usisivači, molim lepo, a zašto oni postoje?

Drug ili gospodin tata inače živi u jednom drugom, dalekom i velikom gradu, a direktor je jednog preduzeća koje proizvodi… eh, to ne smemo da kažemo, tužiće tata i nas. Direktor je i putuje, mnogo putuje; bona note, sinjore, kažu njemu sobarice; pane, kažu njemu stjuardi; da li poštovani gospodin ima još neke ideje za ugovor, pitaju njega neki drugi, pa kažu: msje, her, mister, bogo Joko, opančaru jednom ovdašnjem, i to kojem se rođeni hleb ogadio, pa ujutru kaže: Zbog dijete moram milibrot. Bite šen, danke šen, kažu njemu kelneri, a gospodin tata posle samo telefonira, pa sve nešto bude u redu, i tako to.

I tako to, i tako to, pamet da ti se, Bobane, okrene.

"Ah, ovi naši", kaže tata kad jede ćevapčiće, "ah, taj Balkan", kaže tata kad pije jogurt, "bože što smo mi neka zaostala nacija", ume da kaže uvek.

"Po Ustavu ću ja da tužim", kaže tata, "kako ona sme da otvara tuđa pisma, ja sam to pisao sinu, a ne njoj, dotičnoj molim."

"Otvarala sam, sin mi je", kaže mama, "dete mi je, drugarice, zar ne znate Bobana?"

Zbog Mece će da se odigra još jedna rasprava, a nije isključeno da drugarica sudija bude tada muško, može tada da joj se nešto desi, pa da napravi opet jednu pauzu, pa da nešto lepo i teško kaže, u četiri oka, svakako. Jer ima taj zakon i Ustav, on vredi za sve, i za tatu…

"Gde je sad taj moj Meca“, pitam vas po Ustavu i zakonima."

A uveče sednu mama, Boban i drugarica sudija u onu čitaonicu, pa gledaju televiziju. Lepo gledaju, a mama pita: "Komšinice, šta će biti? Šta će biti zbog onih pisama koje je slao njemu, a ja, luda, donela vama na sto?"

Igra jedan pajac, igra drugi pajac, gleda Boban pa se smeje.

"Daj mi pet banci za torticu", kaže Boban, a mama da. Igraju pajaci i pevaju. "Za bogove", kaže Boban.