Slušaj vest

Mali Viktor Mitić iz Jagodine našao se na meti sveštenika Stefana Rajčića samo zašto plete, jer monah smatra da to nije vrlina za jednog muškarca i da time skrnavi srpsku tradiciju.

Međutim, ova priča dobila je epilog kojem se niko nije nadao. U dečakovu odbranu stao je čuveni otac Predrag Popović i žestoko odgovorio bratu Stefanu.

Sada se oglasio i tata malog Viktora, Zvezdan Mitić, i otkrio koliko je dečaku sve teško palo.

- Baš se potresao. Rekao mi je da će obrisati nalog i da niko više neće gledati kako hekla - rekao je za portal Telegraf tata malog Viktora.

Kako kaže, i on se iznervirao kad je video šta sveštenik piše povodom heklanja njegovog sina, ali je brzo shvatio da to nema smisla.

- Ne vredi se nervirati. Iza mog Viktora ne stoji niko sem ljubavi prema heklanju - zaključuje Zvezdan.

Oglasio se ponovo i sveštenik koji je napao dečaka Viktora, učenika petog razreda iz Jagodine, koji hekla i koji je na društvenim mrežama za svega nekoliko dana prikupio više od 300.000 pratilaca. Sveštenik Rajčić je imao novu objavu u kojoj je pokušao da objasni svoj prethodni stav.

- Ljudi, da se nešto razumemo... Meni ugasite profil, pošaljite me na sud, ispunite svaku od grozomornih pretnji koje ste napisali u ovih 24 sata. Ali, malca kojeg sam spomenuo ni na koji način ne uvlačite u ovo. Ovo nema veze s njime kao lišnošću, zaboga on ima tek 12 godina! Moj stav je upućen na stvaranje lažnih uzora i ideala. Nema veze sa detetom! Objava je obrisana, voleo bih da je nisam nikada ni objavio. Ovakav rat na društvenim mrežama nisam poželeo ni u najgorem košmaru. Oprostite mi svi na unošenju nemira i ostrašćenosti, pa i ti Viktore. Da ti se nešto dogodi ne bih sebi oprostio! Neka granica se mora postaviti, ali, svakom detetu želim sve najbolje - navodi se u statusu Stefana Rajčića.

Podsetimo, prethodno je objavio ovaj status o dečaku koji hekla:

- Srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, sa "Odri Hepbern" kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona deca koja od najmanjih nogu cepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosečno i uzorno kada nije!!! Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe - napisao je sveštenik Stefan Rajčić.

Kako se navodi u jednom od komentara ispod objave nekoga kome se očigledno nije svidelo ono što je Rajčić napisao: " To dete ste Vi uvukli u “ovo”. U pravu ste, dete ima tek 12 godina, a Vi ste ga sa takvom lakoćom targetirali! Ponoviću, Vi ste ga targetirali! Aludirajući na detetov izgled, stvorili ste sliku, koja je itekako gnusna! A ako već imate problem sa tim i želite da iznesete mišljenje povodom lažnih idola, nekih opredeljenja, imate odrasle osobe, na visokim funkcijama, na društvenim mrežama, (koji javno seju mržnju i truju decu, propagiraju stil života, koji nije po našoj veri) koje su možda prikladnije za komentarisanje, a ne dete od 12 godina".

Odmah se javila i osoba koja je zapitala "Je l' ga roditelji i mediji nisu u ništa uvukli i targetirali".

"U šta u ,,ovo "....Da li je po vama normalno da u hrišćanskoj porodici roditelj dopusti da dete ima idola? Da li je po vama normalno da roditelji dopuste da dete sa 12 god ima tik tok i da na tome zarađuju, da li je po vama normalno da dete sa 12 godini bude na društvenim mrežama uopšte? Da li ste čitali sveto pismo? Da li znate šta nam Gospod propoveda u jevanđelje,da li .... mnogo toga bih vas pitala ali mislim da je i ovo dovoljno. Ako ste bar malo slušali neku propoved iz jevanđelja možda bi imali drugačije mišljenje. Svako dobro od Gospoda".

Usledilo je i pitanje "Da li sveštenik treba da kaže sve ono što je ovaj gospodin izrekao" i konstatacija da je "Čovek otvoreno targetirao maloletnog dečaka iz izmišljenog razloga".

Otac Predrag Popović

U odbranu dečaka koji ishekla jednu petlju za svakog novog pratioca danas je stao i sveštenik Predrag Popović.