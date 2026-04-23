Kraljevčanin Balša Beloica ima samo 3,5 godine i vodi tešku borbu sa agresivnim Juingovim sarkomom.

Za početak lečenja u Francuskoj potrebno je 245.000 evra (bez operacije i zračenja). Balša se nalazi u procesu dobijanja računa u organizaciji "Budi human", a do tada pomoć se može uplatiti na račun njegovog oca Mladena Beloice:

200-0000127358990-38

PayPal: mbeloica@gmail.com Username: @MladenBeloica

IBAN FR76 3000 4035 2500 0060 8960 612

Ili preko Udruženja "Kraljevčani od srca":

Dinarski račun: 265-3300310008105-42

Devizni račun: 265-1000000882188-35

Svaka sekunda je važna. Ovo je trenutak kada Srbija može da pokaže koliko veliko srce ima.

