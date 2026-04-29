"Sponzoruša" iz prve ruke otkriva kako vreba lovatore: "Muškarci su za mene resursi, a ako zakasni uplata - sledi raskid ugovora"
Romantika 21.veka! Ne miriše na cveće, nego na kožu iz enterijera skupih automobila. Ne počinje pogledima, nego pitanjem: "Čime se baviš?", što je, naravno, kulturna verzija pitanja "Koliko zarađuješ?"
Dobrodošli u svet gde je ljubav postala pretplata, a "dečko" samo paket usluga: stan, putovanja, večere i povremeno prisustvo. Ako zakasni uplata, sledi raskid ugovora.
Moderni lov na "ljubav" ne izgleda kao lov. Nema šume, ali ima Instagrama.
Nema luka i strela, ali ima filtera i pažljivo kadriranih "slučajnih" fotki. U tom svetu, Instagram nije društvena mreža, to je izlog. Svaka slika je reklama, svaki stori je poruka: "Pogledaj me. Poželi me. Finansiraj me".
Devojka S.T. iz Beograda nam je otkrila zašto je Kupidon odustao od srpske dejting scene!
- Ulazim u tridesete i realno gledam na stvari, ako već imam izgled kao kartu u rukavu, zašto je ne bih odigrala kako treba? Ideja je jednostavna, naći nekog ko ima, učvrstiti poziciju, brak, porodica, sigurnost. Posle tridesete pravila igre se menjaju, konkurencija je jača, a interesovanje muškaraca selektivnije. To je tržište kao i svako drugo. Volim da se sređujem svaki dan, ali ne iz nekog romantičnog "radim to zbog sebe" narativa. Sređujem se jer znam kakav efekat to ima. Ako već muškarci gledaju žene kao objekte, ne vidim zašto ja njih ne bih gledala kao resurse. Pošteno, zar ne? Instagram? To je praktično alat, ne hobi. Tamo se gradi slika, pažnja, iluzija, a iluzija se danas dobro naplaćuje. Ljudi vole da gledaju, još više da zamišljaju, a neki su spremni i da plate da budu deo te priče. Malo pažnje, malo flerta, malo distance i već si im u glavi više nego što bi ikad bio u stvarnosti. Srednja klasa je tu najzanimljivija, dovoljno željna, dovoljno dostupna. Nije to ništa lično, više psihologija nego emocija. Svako igra svoju igru, samo je pitanje ko je svestan pravila, a ko misli da učestvuje u ljubavnoj priči. Da ja priznajem da sam sponzoruša i ne vidim stvarno šta je problem sa tim - kaže kroz smeh ona.
Na kraju, svi žele lakši put. Brži rezultat. Više bez ulaganja. Ali kad odnos svedeš na računicu, dobiješ tačno to, brojke bez sadržaja. Ako biraš po novcu, završićeš u odnosu koji može da se zameni čim se pojavi bolja ponuda. Ako prodaješ iluziju, jednog dana ćeš shvatiti da si i sama postala deo iste. Bajka je preživela, ali je izgubila smisao. Princ ne traži ljubav. Princeza ne traži princa.Oboje traže korist. I zato, kad se svetla ugase i ostane samo tišina, nema šta da ostane. Osim računa koji je neko na kraju morao da plati.
- Ali crni humor počinje tek kad shvatiš sledeće, ista ta igra ima dve strane. Jer muškarci koji pristaju na ovakve aranžmane retko su naivni. Oni ne traže partnera, traže ukras sa rokom trajanja. I dok jedna strana misli da je "uspela", druga već planira zamenu modela čim izađe nova verzija - zaključak je ovog razgovora.
