- Ulazim u tridesete i realno gledam na stvari, ako već imam izgled kao kartu u rukavu, zašto je ne bih odigrala kako treba? Ideja je jednostavna, naći nekog ko ima, učvrstiti poziciju, brak, porodica, sigurnost. Posle tridesete pravila igre se menjaju, konkurencija je jača, a interesovanje muškaraca selektivnije. To je tržište kao i svako drugo. Volim da se sređujem svaki dan, ali ne iz nekog romantičnog "radim to zbog sebe" narativa. Sređujem se jer znam kakav efekat to ima. Ako već muškarci gledaju žene kao objekte, ne vidim zašto ja njih ne bih gledala kao resurse. Pošteno, zar ne? Instagram? To je praktično alat, ne hobi. Tamo se gradi slika, pažnja, iluzija, a iluzija se danas dobro naplaćuje. Ljudi vole da gledaju, još više da zamišljaju, a neki su spremni i da plate da budu deo te priče. Malo pažnje, malo flerta, malo distance i već si im u glavi više nego što bi ikad bio u stvarnosti. Srednja klasa je tu najzanimljivija, dovoljno željna, dovoljno dostupna. Nije to ništa lično, više psihologija nego emocija. Svako igra svoju igru, samo je pitanje ko je svestan pravila, a ko misli da učestvuje u ljubavnoj priči. Da ja priznajem da sam sponzoruša i ne vidim stvarno šta je problem sa tim - kaže kroz smeh ona.