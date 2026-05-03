Sa dolaskom toplijih dana, kuhinja često postaje meta sitnih, ali upornih "nepozvanih gostiju". Mravi brzo pronađu i najmanje mrvice hrane, a kada jednom ucrtaju put do izvora, vraćaju se iznova i iznova. Iako deluju bezazleno, njihova upornost ume da bude izuzetno frustrirajuća.

Dobra vest je da ne morate posezati za jakim hemikalijama kako biste ih se rešili. Postoji nekoliko jednostavnih, prirodnih metoda koje mogu efikasno da ih oteraju i spreče njihov povratak.

Menta

Miris mente deluje izuzetno odbojno na mrave. Sveža biljka na terasi ili prozoru može pomoći da ih držite podalje, ali još efikasnije je eterično ulje.

Dovoljno je da nekoliko kapi nakapate na vatu i prebrišete mesta na kojima ulaze ili se najčešće kreću. Osim što odbija insekte, ostavlja i prijatan, osvežavajući miris u prostoru.

Kako rešiti mrava u kući

Sirće

Mešavina sirćeta i vode u jednakim razmerama može poslužiti kao prirodni sprej. Njime poprskajte površine gde primećujete mrave, ali i mesta kroz koja ulaze, poput ivica prozora, vrata i pukotina. Sirće briše mirisne tragove koje mravi ostavljaju, pa im onemogućava da pronađu put nazad.

Dodatni savet: Natopite pamučne tufere sirćetom i stavite ih u uglove iz kojih znate ili sumnjate da mravi izlaze.

Limun

Slično sirćetu, limunov sok utiče na orijentaciju mrava. Napravite jednostavan rastvor od limunovog soka i vode, pa ga koristite kao sprej za površine i ulaze u dom. Osim što tera mrave, ostavlja prijatan, čist miris u kuhinji.

Cimet

Jedan od najdelotvornijih prirodnih saveznika u borbi protiv mrava je upravo cimet. Njegov intenzivan miris i sitna struktura deluju tako da ometaju, pa čak i eliminišu mrave. Možete ga posuti duž njihovih staza, oko pukotina ili mesta gde ulaze u kuću.