Slušaj vest

Sa dolaskom toplijih dana, kuhinja često postaje meta sitnih, ali upornih "nepozvanih gostiju". Mravi brzo pronađu i najmanje mrvice hrane, a kada jednom ucrtaju put do izvora, vraćaju se iznova i iznova. Iako deluju bezazleno, njihova upornost ume da bude izuzetno frustrirajuća.

Dobra vest je da ne morate posezati za jakim hemikalijama kako biste ih se rešili. Postoji nekoliko jednostavnih, prirodnih metoda koje mogu efikasno da ih oteraju i spreče njihov povratak.

Menta

Miris mente deluje izuzetno odbojno na mrave. Sveža biljka na terasi ili prozoru može pomoći da ih držite podalje, ali još efikasnije je eterično ulje.

Dovoljno je da nekoliko kapi nakapate na vatu i prebrišete mesta na kojima ulaze ili se najčešće kreću. Osim što odbija insekte, ostavlja i prijatan, osvežavajući miris u prostoru.

Mravi
Kako rešiti mrava u kući Foto: Shutterstock

Sirće

Mešavina sirćeta i vode u jednakim razmerama može poslužiti kao prirodni sprej. Njime poprskajte površine gde primećujete mrave, ali i mesta kroz koja ulaze, poput ivica prozora, vrata i pukotina. Sirće briše mirisne tragove koje mravi ostavljaju, pa im onemogućava da pronađu put nazad.

Dodatni savet:

Natopite pamučne tufere sirćetom i stavite ih u uglove iz kojih znate ili sumnjate da mravi izlaze.

Limun

Slično sirćetu, limunov sok utiče na orijentaciju mrava. Napravite jednostavan rastvor od limunovog soka i vode, pa ga koristite kao sprej za površine i ulaze u dom. Osim što tera mrave, ostavlja prijatan, čist miris u kuhinji.

Cimet

Jedan od najdelotvornijih prirodnih saveznika u borbi protiv mrava je upravo cimet. Njegov intenzivan miris i sitna struktura deluju tako da ometaju, pa čak i eliminišu mrave. Možete ga posuti duž njihovih staza, oko pukotina ili mesta gde ulaze u kuću.

Alternativno, eterično ulje cimeta pomešano s vodom može se koristiti kao sprej za dodatnu zaštitu. Upravo zbog svog snažnog dejstva, cimet se često smatra najefikasnijim prirodnim rešenjem.

Kurir.rs/ Stvarukusa mondo.rs

Ne propustiteDruštvoSmrdibube napale domove širom Srbije: Ovo je trik koji ih tera za 5 minuta, svi ih imaju u kući
Smrdibube
DruštvoSmrdibube beže od ovoga "glavom bez obzira": Prirodni trik ih tera zauvek iz kuće, svi ga imaju u kuhinji
smrdibuba
DruštvoEvo zašto se stonoge pojavljuju u kući: Ovo ih najviše privlači, a zna se i kako možete zauvek da ih se rešite
profimedia0087302531.jpg
DruštvoDETE IZ NIŠA U OBUĆI PRONAŠLO OGROMNOG I OTROVNOG INSEKTA: Izgleda kao "mini zmija", nikako ga ne dirajte golim rukama! Može biti veoma opasan, evo gde se krije
profimedia0295026222.jpg