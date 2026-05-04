Slušaj vest

Posle više od četiri decenije tišine i izgubljenog kontakta, jedna dugogodišnja potraga dobila je svoj emotivan epilog - ponovni susret prijateljica koje su delile detinjstvo i mladost u Beogradu, a život ih potom odveo na različite strane.

Ono što je počelo kao sećanje i nada da će se ponovo pronaći, završilo se toplim telefonskim razgovorom i susretom koji je vratio uspomene, emocije i godine koje nisu izbrisale prijateljstvo.

Nisu bile u kontaktu od 1984. godine

- Snežana iz Beograda tragala je za svojom prijateljicom Hedijom koja je takođe rođena u Beogradu. Hedija se sa porodicom iz porodičnih razloga seli u Prištinu 1984. godine i nakon par meseci prestaje kontakt iz njima poznatih razloga, a verovatno nije sigurno sa bilo kakvom ludom namerom i predrasudama - navodi se u objavi na Fejsbuk grupi "Pokidane veze - tražite školske prijatelje ili druge osobe".

Ne propustiteŽivotMarija je nakon 40 godina u parku srela svoju prvu ljubav: "Kada mi je priznao zašto je otišao bez reči, srce mi se slomilo na komade"
sshutterstock-2203674281.jpg

Emotivan susret

Kako se navodi vrlo brzo su našli Hedijino udato prezime.

- Prvo su se drugarice čule telefonski, a evo došlo je i do njihovog susreta nakon 42 godine. Provele su četiri dana zajedno prisećajući se svega lepog iz prošlosti - dodaje se.

Ova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije.

- Najlepše I najiskrenije je prijateljstvo iz detinjstva - navodi se u jednom od komentara,

Ne propustiteDruštvoHrvatica posle 2 decenije pronašla drugaricu iz Srbije: U ratu izgubila kontakt sa Ivanom, a onda na neobičan način rešila da dođe do nje (Foto)
shutterstock_737068081 copy.jpg
Društvo"Para nemam da ti dam", rekla je Cana (97), a ja sam joj odgovorila: "Ti si mi već sve dala" Dirljivo prijateljstvo frizerke i bake koje traje 3 decenije
baka cana i frizerka kristina.jpg
DruštvoPENZIONER ODRŽAO JE SVIMA LEKCIJU IZ PRIJATELJSTVA: Svake nedelje teško pokretnog druga vodi na brijanje, šetnje i kafu!
penzioneri-6.jpg
DruštvoPRIČA KOJA NIKOGA NE OSTAVLJA RAVNODUŠNIM: Ovako su SRPKINJA i HRVATICA pobedile rak PRIJATELJSTVOM
srpkinja-hrvatica-prijateljstvo-rak-kancer-bolest.jpg

OVO JE PRAVO KOVID PRIJATELJSTVO! Vozio bicikl skoro 140 KM da bi posetio drugara iz bolnice (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija