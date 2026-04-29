Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima o navodnim masovnim odlascima pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ukazuje da su iznete informacije netačne, nepotpune i tendenciozno interpretirane.

Od 7. novembra 2025. godine, kada je za komandanta SAJ postavljen pukovnik policije Igor Žmirić, u jedinicu je raspoređeno 10 policijskih službenika iz više organizacionih jedinica Ministarstva, na radna mesta za koja nije propisan uslov završene selektivne obuke SAJ, pri čemu su pojedini od njih i ranije bili pripadnici ove jedinice.

U istom periodu, SAJ je, po različitim osnovama, napustilo ukupno 15 policijskih službenika, od čega dvoje po osnovu ispunjenja uslova za prevremenu penziju i 13 po osnovu invalidske penzije. U druge organizacione jedinice raspoređena su četiri policijska službenika.

Dakle, ne radi se o „masovnom odlasku“, već o uobičajenim kadrovskim promenama koje se realizuju u skladu sa zakonom i potrebama službe.

Takođe, u toku je postupak raspoređivanja unutar jedinice, u skladu sa Uredbom o izmeni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije od 24. aprila 2026. godine.

Posebno ukazujemo da su pojedina rukovodeća mesta u SAJ bila upražnjena i pre postavljenja aktuelnog komandanta, odnosno da su odlasci pojedinih starešina realizovani u periodu prethodnog rukovodstva, što dodatno demantuje pokušaje da se aktuelno stanje neosnovano dovodi u vezu sa sadašnjim rukovodstvom.

Kada je reč o popuni jedinice, ističemo da je interesovanje za rad u SAJ izuzetno veliko. Na javni konkurs raspisan 2. juna 2025. godine prijavila su se 403 kandidata, od kojih je 270 ispunilo uslove za selekciono testiranje. Nakon sprovedenih fizičkih, psiholoških i zdravstvenih provera, 105 kandidata je upućeno na selektivnu obuku, koju je uspešno završilo 11 polaznika.

Napominjemo da je nivo selektivne obuke dodatno unapređen, te da jedinicu mogu da popune isključivo najspremniji i najkvalitetniji kandidati, što je u skladu sa najvišim profesionalnim standardima koje SAJ neguje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće sa daljim jačanjem kadrovskih kapaciteta SAJ i u narednom periodu planira raspisivanje novog javnog konkursa.