U okviru projekta "Molitva kao lek" Misionarske delatnosti pri Hramu Svetog Save, a po blagoslovu patrijarha Porfirija, mošti Svetog Nektarija Eginskog su protojerej-stavrofor Dimitrije Kasapis i Ivana Jelić doneli u KBC "Dr Dragiša Mišović".

U ovoj bolnici gde se svakodnevno vodi teška i i uporna borba za očuvanje ljudskih života, zahvaljujući srdačnoj dobrodošlici prof. dr Vladimira Đukića, direktora, Ass. dr Predraga Savića, zamenika direktora, glavne sestre bolnice, kao i celokupne uprave, omogućen je ovaj blagosloveni susret svetinje i onih kojima je uteha najpotrebnija.

Ne propustiteDruštvoKako se pravilno celivaju ikone? Mnogi vernici greše kada rade ovo: "Nikako ne treba da celivamo lice svetitelja ili svetiteljke"
kako se celiva ikona

Nakon molitve, otac Dimitrije se okupljenima obratio nadahnutom besedom, podsećaju da vera ne uklanja uvek bol, ali daje snagu da se on podnese sa nadom i mirom.

Veliki broj lekara, medicinskih sestara, medicinskog i ostalog osoblja, zajedno sa bolesnicima, sa pobožnošću je pristupio da celiva svete mošti i primi blagoslov. Molitveno je prisustvovao i otac Aleksandar Petrović, duhovnik ove ustanove.

Obilazak je obuhvatio oba dela bolnice, i blok A i blok B, a prisustvo mira, utehe i tihe radosti je bilo gotovo opipljivo.

Bio je ovo duboko dirljiv susret, susret gde su se sjedinili trud medicine i snaga molitve, podsećajući da čovek istinski ozdravlja onda kada se, uz lečenje tela, neguje i isceljuje duša.

Kurir/ Misionarska delatnost

Ne propustiteDruštvoŠokantno otkriće monahinje Rafaile ispod celivaonice: Duplo dno skrivalo tajnu u manastiru Mala Remeta
DruštvoSvečano u manastiru Tumane: Ikona Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju dočekana u srpskoj svetinji
DruštvoKurir posetio ušuškanu srpsku svetinju iz 15. veka: Narod hrli da se moli nad moštima Svete Petke Paraskeve u manastiru Fenek!
DruštvoOtac Dimitrije: Dva ašova sam polomio otkopavajući grob. Tek kad sam mu se pomolio, uspeo sam. Sveti Jakov je izgledao kao da spava! (FOTO)
Kada se slavi slava u kafani vlasnici rade neverovatnu stvar sa ikonama  Izvor: kurir televizija