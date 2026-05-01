Dejan Krišto iz Busovače postao je apsolutni hit na društvenim mrežama nakon što je za Jutjub kanal "Auslenderi" ogolio dušu i ispričao svoj neverovatan put - od obezbeđenja u kupleraju, preko uzgajanja marihuane, pa sve do fabrike BMW-a.

Njegova priča počinje u rodnoj Bosni, gde je životna škola bila mnogo surovija od one frizerske koju je napustio pred samu maturu. Dejan priznaje da od zanata zna samo "da opere kosu", ali je zato u kafanskom životu magistrirao.

Šutirao klijente iz soba i nosio više oružja od policije

Sa svega 14 ili 15 godina, dok su njegovi vršnjaci razmišljali o ocenama, Dejan je vikendima radio noćne smene od 23h do 7 ujutru, i to na mestu o kojem se u malim sredinama samo šapuće - u javnoj kući.

- Konobarisao sam i čuvao one curice da ih neko ne dira. Moj zadatak je bio da sprovedem klijenta, dam mu kondom, objasnim pravila i odvedem ga kod devojke. Imali su pola sata, a ako ne završe, ja sam ulazio u sobu i izvlačio ih napolje. Imao sam naoružanja više nego policija! - priča Dejan kroz smeh.

Ipak, bilo je i opasnih situacija. Prisetio se kako je jednom dobio batine jer je pokušao da ispadne "fer" prema jednom klijentu kojeg je devojka odbila jer mu je bio "ružan", da bi odmah zatim primila drugog koji je ponudio više novca.

- Šta se desilo? On je došao, ali devojka, koju je on hteo, nije htela da spava sa njim. Kaže: "Ružan čovek". Ja kažem: "Razumem, ali nemoj onda to veče ni sa jednim drugim". Njemu kažem da može sa njom samo da priča to veče i tako je i bilo. A onda došao neki drugi i ponudio pare, a ona - hoće. I kada je ovaj video da ona hoće sa tim drugim, mene istuče... Bilo je svašta... - ispričao je.

Mazao se "jupolom" da bi prevario majku

Put ga je preko Hrvatske odveo u Švajcarsku, u "obećanu zemlju", gde su njegovi kod kuće mislili da zarađuje hleb kao pošten moler. Istina je, međutim, bila mnogo "zelenija".

- Tamo sam sejao marihuanu! Bilo je para... Moji kod kuće mislili da sam moler. Svako veče kad se čujemo na video-poziv, ja uzmem kanticu "jupola", malo se zamažem po licu i odeći, da majka vidi kako dete radi moleraj - otkriva ovaj Bosanac, koji je zbog ove avanture završio i u zatvoru.

Od zatvorske ćelije do BMW-a

Nakon zatvorskih dana, Dejan je sreću okušao u gigantu auto-industrije - fabrici BMW. Ipak, "švajcarski san" tamo je izgledao kao pravi vojni dril.

- To je stres, brate! Radiš na montiranju vrata, imaš tačno 29 sekundi da završiš svoj deo posla. Ako zakasniš, cela linija staje. Smršao sam 9 kilograma od tog trčanja - iskren je Dejan.