Iako se strahovalo od pakla na graničnim prelazima tokom letnje sezone, Grčka je ipak ublažila primenu sistema EES za građane Srbije, što bi trebalo da donese znatno kraća zadržavanja prilikom ulaska u ovu zemlju, koju tokom leta poseti više od milion Srba!

Naime, od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju sistema EES između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

- Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve - navela je ona za TV Prva.

Osnovna kontrola

To znači da bi u periodima najvećih gužvi kontrole mogle da se svedu na osnovnu proveru dokumenata, bez zadržavanja zbog biometrijskih procedura.

- Kako smo i najavljivali, višemesečni napori, zajedno sa kolegama iz turističke privrede Grčke, dali su rezultat i sistem EES će biti suspendovan za građane Srbije kad god budu velike gužve, a u centralnoj sezoni od kraja juna do početka septembra u potpunosti tokom dana, dok će se primenjivati verovatno u noćnim satima, kada su najmanje gužve - naglasio je za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

Napomenuo je da je ovo veoma važna i dobra vest za srpske turiste, s obzirom na to da preko milion naših građana boravi u Grčkoj svake godine.

- Dakle, sistem neće biti ukinut, već suspendovan u glavnoj sezoni da bi se izbegle veće gužve, svakako će biti, kao i ranijih godina, veliki broj vozila, ali radiće se kontrole kao i dosad. Moguće je da se sistem EES primenjuje samo kada nema gužvi u noćnim satima. Juta nastavlja sa aktivnostima oko ovog sistema, već od nedelje će biti sastanak sa predstavnicima turističke privrede o još snažnijoj podršci kod zvaničnih organa Grčke, kao i o mogućnosti da se otvore dodatne trake za turističke autobuse - najavio je Seničić.

Privremena suspenzija

Podsetimo, potpuna implementacija sistema EES startovala je 10. aprila, što znači da svaki putnik mora da prođe kroz obaveznu registraciju i verifikaciju. Sistem je počeo sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine. Nova procedura nalaže da se klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje kombinacijom biometrijske kontrole.

Sistem će zabeležiti: - kad ste ušli u zemlju Šengen zone - kad ste izašli - koliko ste ukupno boravili

Evropska komisija je nedavno svakoj članici odobrila da u posebnim situacijama mogu privremeno suspendovati sistem na nekoliko sati ili jedan dan kako bi se gužve brže raščistile. Grčka je ovu pogodnost već koristila u četvrtak, kad je državljanima Srbije na Evzoniju dozvoljen ulazak u zemlju bez EES procedure.

Kako funkcioniše EES na granici - skeniranje pasoša - otisci prstiju - skeniranje lica

Podsetimo, grčka vlada je nedavno donela odluku da državljani Velike Britanije neće morati da prolaze biometrijsku kontrolu prilikom ulaska u zemlju u okviru primene novog evropskog EES (Entry/Exit System). Nešto slično omogućeno je i građanima Srbije, ali samo tokom perioda od juna do kraja avgusta, i to bez zvanične odluke.

Procedura

EES procedura nalaže da se klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje kombinacijom biometrijske kontrole. Radi ubrzanja postupka, na mnogim prelazima se nalaze samouslužni kiosci na kojima putnici mogu sami da skeniraju pasoš, daju otiske četiri prsta i, okrenuti ka kameri, fotografišu svoje lice. Nakon toga službenik granične policije proverava podatke i odlučuje o ulasku. Prilikom prvog dolaska u šengenski prostor formira se dosije koji sadrži prikaz lica, otiske prstiju, lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša i druge podatke). Ovi podaci će se čuvati tri godine, ali će se svaki sledeći prelazak granice obavljati brže - samo na osnovu verifikacije lica uživo.