Slušaj vest

Putnici iz Srbije koji putuju u Grčku za prvomajske praznike javljaju da su grčke vlasti na graničnom prelazu Evzoni popustile i omogućile prolazak bez EES procedure zbog velikih gužvi i višesatnog čekanja.

Putnici javljaju u Viber grupi "Put do Grčke" da su na graničnom prelazu Dorjan čekali nešto duže od sat vremena. Dok su na Evzoniju, kako navode, zadržavanja bila i duža od dva sata.

- Omogućen je prolazak bez fotografisanja i skeniranja otisaka prstiju. Odmah je prodisalo nakon skoro dva sata čekanja - naveo je jedan korisnik ove Viber grupe.

Putnici su u grupi delili i fotografije na kojima se vidi velika gužva i duge kolone vozila na graničnim prelazima.

Gužva na Evzoniju Foto: Društvene Mreže

- Ako je sada ovako, šta li će biti tokom leta? - upitala je jedna korisnica ove grupe.

To što su Grci popustili, obradovalo je mnoge Srbe koji su čekali na proceduru i prelazak granice.

Privremeno suspendovali sistem

Podsetimo, potpuna implementacija EES sistema startovala je 10. aprila što znači da svaki putnik mora da prođe kroz obaveznu registraciju i verifikaciju. Sistem je počeo sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine.

Nova procedura nalaže da se klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje kombinacijom biometrijske kontrole.

Evropska komisija je svakoj članici odobrila da u posebnim situacijama mogu privremeno suspendovati sistem na nekoliko sati ili jedan dan kako bi se gužve brže raščistile.

Podsetimo, grčka vlada je donela odluku da državljani Velike Britanije neće morati da prolaze biometrijsku kontrolu prilikom ulaska u zemlju u okviru primene novog evropskog EES (Entry/Exit System).

Preporuka Evropske komisije

Aleksandar Seničić direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) rekao je ranije za Kurir da veruje da će Grci znati da cene što svake godine više od milion naših državljana letuje kod njih.

Aleksandar Seničić Foto: Kurir Televizija

- Nadam se da se tokom letnje sezone EES sistem neće primenjivati ni na naše turiste. Ne verujem da će Grci doneti bilo kakvu zvaničnu odluku o suspenziji EES za građane Srbije, ali verujem da će iskoristiti preporuku Evropske komisije koja je svakoj članici odobrila da u određenom trenutku suspenduje EES. Siguran sam da će se u punoj sezoni u julu i avgustu Grci ponašati u skladu s tim preporukama i da će našim turistima kao i ranije pregledati samo pasoš - istiakao je Seničić.