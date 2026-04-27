Putovanje u Grčku i prelazak granice i dalje su aktuelna tema među turistima, posebno zbog EES procedure koja se može razlikovati u zavisnosti od gužve i perioda putovanja.

Iskustva sa graničnih prelaza ka Grčkoj često su tema među putnicima koji putuju automobilom. Jedan putnik Marjan koji je nedavno putovao na ostrvo Paros podelio je svoje iskustvo prelaska granice i procedure koja ga je dočekala na ulasku u Grčku.

- Dao sam pasoše, saobraćajnu dozvolu za auto i zelen karton. Karton i saobraćajnu mi je vratio odmah i samo su mi uzeli otiske prstiju (skener je ispred na šalteru) - napisao je on u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Policajac ga je upitao da li je već bio uslikan.

Krema za ruke pravi probleme

- Rekao sam da, mada on to može i sam da vidi i prolaziš, nema slikanja. Inače kad sam ja bio nije bilo gužve, brzo je išlo. Napomena za sve, a posebno za žene da ne mažu ruke raznim kremama kad krenu na put za Grčku, to često otežava skeniranje - naglasio je on.

Podsetimo, potpuna implementacija EES sistema startovala je 10. aprila što znači da svaki putnik mora da prođe kroz obaveznu registraciju i verifikaciju. Sistem je počeo sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine.

Nova procedura nalaže da se klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje kombinacijom biometrijske kontrole.

Proces traje nekoliko minuta

Radi ubrzanja postupka, na mnogim prelazima se nalaze samouslužni kiosci na kojima putnici mogu sami da skeniraju pasoš, daju otiske četiri prsta i, okrenuti ka kameri, fotografišu svoje lice. Nakon toga, službenik granične policije proverava podatke i odlučuje o ulasku. Ceo proces traje nekoliko minuta, ali su u narednim mesecima moguća duža čekanja zbog inicijalne registracije svih putnika.

Prilikom prvog dolaska u šengenski prostor formira se dosije koji sadrži prikaz lica, otiske prstiju, lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša i druge podatke). Ovi podaci će se čuvati tri godine, ali će se svaki sledeći prelazak granice obavljati brže - samo na osnovu verifikacije lica uživo.

Registracija u sistemu EES je obavezna za sve uzraste. Deci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali im se evidentira fotografija lica.