Mali Nikola koji nakon majčine smrti i očevog odbacivanja živi sa mlađim bratom kod bake i deke u oronuloj kući bez osnovnih uslova za život u selu Lok, nadomak Titela, ostao je bez još jednog člana porodice.

Deka koji mu je zajedno sa bakom pružio utočište preminuo je, a humanitarac Marko Nikolić oglasio se tim povodom i izjavio da će danas, 4. maja, biti sahrana, kao i da će biti uz dečake u ovim teškim trenucima.

- Nažalost Nikolin deka je preminuo. Mali Nikola kome gradimo kuću ostaje sam sa bakom... Idem tamo da budem uz njega u ovim teškim trenucima - napisao je juče Marko Nikolić na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Kuća nema prozore ni vrata

Podsetimo, porodica se svakodnevno bori sa teškim siromaštvom, a njihova realnost podrazumeva život bez sigurne hrane i elementarne infrastrukture. Kuća u kojoj borave nema prozore ni vrata - umesto njih postavljen je najlon, dok kupatilo ne postoji, što dodatno otežava ionako teške uslove.

Mali Nikola i Marko Nikolić Foto: Printscreen Instagram

U takvom okruženju odrastaju Nikola i njegov brat Borislav, koji boluje od epilepsije, lišeni osnovnih uslova za bezbrižno detinjstvo, a Marko Nikolić organizovao je humanitarnu akciju kako bi im se izgradila nova kuća.

Otac ga nije prihvatio

- Mali Nikola je ostao bez majke. Otac ga nije prihvatio. Danas živi sa bakom, dekom i mlađim bratom koji boluje od epilepsije - u uslovima koji nisu dostojni detinjstva. Nekada nemaju ni šta da jedu. Ovo nije samo njihova borba. Ovo je ispit za sve nas. Ako možemo da pomognemo, sada je trenutak. Nijedno dete ne sme da bude gladno - poručio je tada Nikolić.

Naime, mali Nikola i njegov brat Borislav ostali su bez majke veoma mladi, a otac ih je napustio i oni od tada žive sa bakom i dekom. Njihova porodica imala je nekoliko domaćih životinja, međutim to nije bilo dovoljno da obezbedi redovne obroke i stabilniji život, a sada kada im je deka preminuo, situacija je postala teža.

Uprkos veoma teškoj životnoj situaciji, želje malog Nikole ostale su skromne, a sanja o osnovnim uslovima za život i mestu gde može da uči.

"Fali mi i kupatilo da se okupam", rekao je tada i dodao da bi voleo i radni sto za učenje.

