U emotivnom gostovanju u emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji pre godinu dana, Vesna Čelebić govorila je o svojoj ličnoj drami nakon prekida trudnoće koji se pretvorio u ozbiljne komplikacije i tešku borbu za zdravlje, uključujući operaciju koja joj je promenila život.

- Na prekid trudnoće odlučila sam se nakon što je lekar utvrdio prestanak srčane radnje između sedme i osme nedelje.

Prethodna tri porođaja vodili su mi različiti lekari, a ovaj koji mi je radio kiretažu bio mi je poznat, porodio me je sa drugim detetom. Nastavili smo saradnju i imala sam potpuno poverenje u njega, započela je Vesna.

Nakon zahvata u totalnoj anesteziji, pojavili su se bolovi, nelagodnost i niz zabrinjavajućih simptoma.

- Osećala sam bol u stomaku, ali sam mislila da je to uobičajeno. Sestra mi je rekla da će doktor objasniti zašto ne idem kući, ali je više nisam videla. Kasnije su mi rekli da moraju da uklone gazu. Sama sam ustala i otišla do toaleta, jedva sam se umila. Osetila sam vrtoglavicu i drhtavicu i tada sam zatražila pomoć, ispričala je Vesna.

Njen suprug joj je ubrzo preneo informacije koje je dobio od lekara.

- Rekao mu je da je intervencija završena i da je morao dublje da ide jer je sadržaj bio većeg obima, kao i da ću ostati još jedan dan u bolnici. Međutim, bolovi nisu prestajali, boleo me je ceo stomak, na svaki dodir - rekla je.

"Probušili su mi matericu"

Ubrzo potom, njeno stanje se naglo pogoršalo.

- Počela sam da povraćam i uključili su mi infuziju. Tek kasnije sam saznala da je plod i dalje u meni i da jematerica probušena, to je pisalo u otpusnoj listi. Bila sam u šoku. Pitala sam se šta je onda uopšte uklonjeno, ako plod nije, ispričala je Vesna.

- Dežurni lekar nije bio od pomoći, pregledao me je i samo otišao, a posle svega mi je rekao da ni slučajno ne pristajem da uđem u salu i da oni to ovde ne mogu da reše. Moj doktor je ušao kod mene u sobu, zatvorio vrata i rekao: "Vidite da ovde nemam s kim da radim, želim da odem iz ove bolnice."

U otpusnoj listi bilo je navedeno da postoji sumnja da je tokom intervencije probijen zid materice, ali Vesni to nije bilo rečeno, niti joj je urađen ultrazvučni pregled. Tada je, kako kaže, doživela najteži psihički trenutak.

- U osam uveče sam ušla u salu i suprugu poslala poruku: "Budi spreman na sve." Pomolila sam se Bogu. Operacija je trajala skoro četiri sata. Kada sam se probudila, pomislila sam da sam mrtva - prisetila se.

Nakon buđenja iz anestezije, suočila se sa teškim posledicama i uočila stomu.

- Odstranjeni su mi desni jajnik i jajovod, slepo crevo, kao i više od pola metra tankog creva. I materica i crevo bili su probušeni na dva mesta. Kiretaža je naknadno završena, a plod je poslat na patologiju, ispričala je Vesna gostujući tada na Kurir televiziji.

