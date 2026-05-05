Naizgled bezazlena situacija na jednom venčanju prerasla je u neprijatnu scenu koja je brzo postala glavna tema među gostima.

Umesto slavlja i dobre atmosfere, jedna svadba ostaće upamćena po neočekivanom incidentu među gostima.

Naime, jedna devojka je ponižena otišla sa svadbe. Obukla je belu haljinu, to je zasmetalo kumi koja je rešila da devojku polije vinom.

- Situacija sa svadbe. Sa mladine strane neka drugarica je došla u beloj kratkoj haljinici. Mlada kad se presvukla kasnije u haljinicu belu, ispala ova haljina od te djevojke lepša, pa se više nije znalo ko je mlada. Primetila je to kuma i spontano toj devojci prosula vino. Devojka je pošla plačući kući - napisao je jedan korisnik mreže X.

Jedna korisnica navela je da je kuma opravdala titulu.

- Jes gadno, ali je pravilo da se na svadbu ne dolazi u belom. Tog dana je sva pažnja na mladi. Ko god kaže da ne bi zamerio nije iskren - navodi se u jednom komentaru.

Neprikladno ponašanje

"E, to se zove kuma", napisala je jedna korisnica.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da kumino ponašanje nije prikladno.

- Kakve veze mala bela haljinica ima sa mladom?! Kuma je kreten, ako je priča uopšte tačna... Ja ni na svom venčanju nisam nosila belu haljinu, a kamo li venčanicu, pa su svi znali ko je mlada... Jedino pop nije ukapirao - napisala je jedna korisnica nekadašnjeg Tvitera.